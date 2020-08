SonMisFotos: Piden justicia para mujer que denunció a expareja por compartir fotos íntimas

A pesar de que la llamada ‘Ley Olimpia’ ya está vigente en más de la mitad del país, lamentablemente eso no ha evitado que miles de personas sigan compartiendo material íntimo y sin autorización de las personas, a quienes intentan perjudicar por este medio y como un tipo de venganza. Una en donde vulneran la integridad de la víctima.

En esta ocasión, miles de mujeres en redes sociales se han unido para denunciar a un hombre llamado Gilberto Israel “N”, quien ha sido acusado por su expareja luego de que supuestamente subiera fotos íntimas que ella le envió cuando se encontraba en una relación sentimental con él. Algo que la víctima asegura, lo hace por pura venganza.

¡NO SOY DE TU PROPIEDAD, RESPETA MI INTIMIDAD Y MI PRIVACIDAD! Las fotos que publico GILBERTO ISRAEL BAILON GOICOCHEA, son mías y de todas. No se les olvide que si tocan a una, respondemos todas. #SonMisFotos pic.twitter.com/TTNWwhh9D0 — Karen Márquez (@karenmarquezbr) August 30, 2020

Gilberto Israel “N” publicó y difundió material íntimo de su exesposa

Una chica llamada Lizeth, posteó un video en su perfil de Facebook para relatar a todos cómo fue víctima de violencia digital por parte de Gilberto Israel “N”, quien hace unos días difundió unas fotos íntimas que ella le compartió cuando eran una pareja. Mismas que el sujeto también envió a varios familiares de la chica.

“El día de ayer subió unas fotos donde trabajaba y otra que yo le había mandado cuando estábamos casados. Le mandó a mi mamá, le mandó a mi papá. Él puso que según me va a matar… siempre han sido amenazas constantes de él”, menciona la chica con los ojos llenos de lágrimas, afirmando que ya existe una demanda en contra del sujeto.

Las fotos que andan circulando con mi cuerpo desnudo y que subió GILBERTO ISRAEL BAILON GOICOCHEA violentando mi privacidad de la forma más vil y cobarde #SonMisFotos son mías no necesito que me cubran más, gracias, chicas. — Feminasty✨ (@TuFeminasty) August 30, 2020

Los padres del sujeto lo encubren y las autoridades no han podido proceder contra él

En la denuncia pública, Lizeth indica que los padres de Gilberto Israel “N” lo encubren todo el tiempo, tanto que niegan a las autoridades que el sujeto viva con ellos, algo al parecer ha evitado que las varias denuncias en su contra pueda avanzar o cumplirse.

“Yo creo muchos de ustedes han de haber visto las fotos, entonces me siento mal de la manera de que no sé ni cómo decirles la forma en la que yo me siento. No porque me ofenda ni nada, porque siempre lo hizo, por eso está demandado. Sino que también, mucha gente se pone a comentar… Los invito a que lo conozcan”, relata Lizeth, quien al final muestra las denuncias que ha interpuesto contra Gilberto Israel “N”.

En redes sociales, miles de mujeres muestra su apoyo a Lizeth a través de #SonMisFotos.

A través del hashtag #SonMisFotos, miles de mujeres en Twitter en han mostrado su apoyo a Lizeth, afirmando que las fotos que Gilberto Israel “N” supuestamente subió, son de cada una de ellas y la chica se dedicó sólo a protegerlas, tal y como lo haría cualquier otra amiga.

Acá algunos mensajes de apoyo que se han generado en torno a este caso:

Los nudes que subió

sin consentimiento son NUESTRAS.

Gracias, Lizeth Tovar, por cubrirnos, pero ya no tienes que sufrir por eso. Son nuestras nudes, son nuestras fotografías, son nuestros cuerpos los que expusieron. Ya no hace falta que nos cubran más.#SonMisFotos pic.twitter.com/hG9t772kQw — M (@Mar_8_fearless) August 30, 2020

Hay una nueva ley que castiga hasta con 6 años de prisión a quien difunda imágenes o videos de alguien más sin su consentimiento. #SonMisFotos pic.twitter.com/mItgEbLo9X — Gianluca Nissuno (@nissuno11) August 30, 2020

Mi cuerpo es mío, mis fotos son mías, ENTIENDE QUE NO SOY TU PROPIEDAD. #SonMisFotos pic.twitter.com/AH26RHkvUB — Amicus (@amicushgo) August 30, 2020

#SonMisFotos, las fotos que subió el cobarde de GILBERTO ISRAEL BAILON GOICHEA son MÍAS. La de las fotos soy yo. ES MI CUERPO.

Gracias por decir que son de ustedes, pero ya no es necesario.

Desde ahora todos saben que esas fotos son MÍAS. — Millales. (@Millales03) August 30, 2020

Las fotos que andan circulando con mi cuerpo desnudo y que subió GILBERTO ISRAEL BAILON GOICOCHEA violentando mi privacidad de la forma más vil y cobarde #SonMisFotos son mías no necesito que me cubran más, gracias, chicas. — (@esteeselnoanoa) August 30, 2020

Aunque hasta el momento no se ha identificado en qué estado de la república vive el supuesto agresor, miles de mujeres ya han mencionado a autoridades de la CDMX para que, en caso de que el caso sea en la capital, comiencen a hacer algo al respecto.

¿Qué es la ‘Ley Olimpia’?

Como bien sabrán (y si no, acá les explicamos un poco para que eviten decir cosas como “Primero andan compartiendo fotos y después ya están llorando”), la Ley Olimpia reconoce a la violencia digital como un delito que se debe sancionar, ya sea con cárcel o multas económicas.

En otras palabras, todo aquel que acose, hostigue, amenace, insulte, o incurra en la violación de datos e información privada, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión sin consentimiento de contenido íntimo, textos, fotografías, videos y/o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras, verdades o alteradas, deberá atenerse a las consecuencias de la ley.

En México ya se ha mandado a la cárcel a quienes difunden ‘packs’

Dicho esto, si pasan una foto a alguien y esta persona decide difundirla sin su consentimiento o utilizarla con la finalidad de dañar su integridad, entonces podrán acudir a las autoridades, quienes deberán realizar una investigación para ver si el delito procede. Aquí no aplica la de “La foto ya no te pertenece porque tú la pasaste”, ya que al final están vulnerando tu libertad sexual.

En nuestro país eso suena una odisea, pero cada vez existen más casos de sujetos que han sido ya enjuiciados por la ‘Ley Olimpia’, por lo que esperamos que muchos más casos no se queden impunes y los agresores consigan lo que se merecen.