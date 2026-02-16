Lo que necesitas saber: México buscaba su extradición por el presunto fraude de 112 millones de pesos en el DIF de aquel estado.

¿Se acuerdan de Karime Macías, la ex primera dama de Veracruz durante el gobierno del polémico Javier Duarte y famosa por el mantra de “sí merezco abundancia”?

México buscaba su extradición por el presunto fraude de 112 millones de pesos en el DIF de aquel estado. Sin embargo, la ahora exesposa de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, la libró luego de obtener el asilo de Reino Unido.

Javier Duarte y Karime Macías / Foto: Facebook/JavierDuartedeO

Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, no regresará a México

Si bien en 2022, la Corte de Magistrados Westminster dio luz verde a la extradición de Karime Macías por el caso del presunto desvío de dinero mediante empresas fantasmas en el DIF de Veracruz, sus abogados presentaron una serie de recursos para detener su regreso a México.

Como el argumento de que el proceso de extradición tenía fallas, ya que el delito por el que Karime Macías era acusada… había prescrito —o sea, caducado.

Foto: GIFER

La gran bronca es que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no avisó a las autoridades de Reino Unido sobre este detalle importantísimo para el proceso de extradición.

Asilo político en Reino Unido

De acuerdo con fuentes citadas por La Jornada (también salieron fuentes de Milenio), los abogados de Macías pidieron el asilo político al acusar que el cargo en contra de su clienta sólo se basaba en un testimonio.

Javier Duarte y Karime Macias / Foto: @Javier_Duarte

El del exsecretario de Salud de Veracruz, Juan Antonio Nemi Dib, cuya declaración presuntamente se consiguió mediante tortura.

¿De qué acusaban a Karime Macías?

La Fiscalía de Veracruz ha investigado a la exesposa de Duarte por presunto desvío de recursos mediante la entrega de dinero a empresas fantasmas cuando ella era nada más y nada menos que la presidenta del DIF.

Gobierno de México reclamará la decisión de Reino Unido

Y en la mañanera del 16 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que por la vía diplomática su gobierno reclamará esta decisión, aunque las autoridades de Reino Unido aún no le han notificado la aprobación del asilo político.