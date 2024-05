Lo que necesitas saber: Actualmente Erika Karina Alvarado Alcantar es regidora de Ocampo, Michoacán.

¿Ya vieron el documental? Si ya lo hicieron, sabrán que en éste se menciona a Erika Karina Alvarado Alcantar, entonces regidora de Zitácuaro, Michoacán como una de las figuras involucradas en la muerte de Homero Gómez, el Guardian de las Monarcas, por lo que acá les queremos contar quién es y qué cargo público ocupa actualmente.

¿Quién es Erika Karina Alvarado Alcantar?

Como les contábamos aquí arriba, en el documental sobre la historia de Homero Gómez, el Guardian de las Monarcas, se menciona el nombre de Karina Alvarado, quien en las últimas horas ha comenzado a ser criticada en diferentes redes sociales por su presunto papel en la muerte del activista de Michoacán.

Pero… ¿quién es Karin Alvarado? De acuerdo con el Ayuntamiento Constitucional de Zitácuaro y su página oficial de Facebook, Erika Karina Alvarado Alcantar estudió en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.

Foto: Facebook Karina Alvarado // Karina Alvarado, la funcionaria de Michoacán que el documental “El Guardian de las Monarcas” involucra con el caso de Homero Gómez.

Sí, además se señala que en 2015 trabajó en comunicación externa en IVM, y de 2015 a 2016 como gerente de mercadotecnia en Regalos Siglo XXI, así como delegada regional de Turismo en Zitácuaro de 2016 a 2018.

Después, en 2021, era regidora en Zitácuaro y actualmente trabaja como regidora pero en Ocampo, Michoacán.

¿Por qué se le involucra en la muerte de Homero Gómez?

En el nuevo documental, en cual se habla sobre el caso de Homero Gómez, se habla sobre el papel que habría tenido la política Karina Alvarado en la desaparición y muerte de Homero Gómez, activista michoacano que protegía a las mariposas monarca.

El activista Homero Gómez González/ Foto: Cuartoscuro

Sí, de acuerdo con la investigación, ella y el diputado Octavio Ocampo fueron los últimos en ver con vida al activista, quien presuntamente fue asesinado por estar en contra de la tala ilegal y el crimen organizado en El Rosario, localidad del estado de Michoacán.

Y es que de acuerdo con algunos testimonios dados a conocer en “El Guardian de las Monarcas”, Karina Alvarado presuntamente habría llevado a Homero Gómez a los criminales que lo habrían asesinado el 29 de enero de 2020.

¿Qué dice Karina Alvarado a todo esto?

Aunque ya lo borró, en un comunicado que compartió en su página de Facebook, Karina Alvarado se dirigió al productor del documental para manifestar sus preocupaciones por “la información distorsionada” que supuestamente comparte la investigación.

Incluso menciona que podría repercutir en su seguridad y bienestar, pero fuera de este brevísimo mensaje, no dijo más.

Eso sí, nunca mencionó nada sobre que pertenencias personales del activista, como su teléfono celular, le fueron encontrados a ella, por lo que se vuelve la principal sospechosa de la muerte de Homero.

Foto: Facebook Karina Alvarado // La regidora de Ocampo acusada de estar involucrada en la muerte de Homero Gómez.

Cabe señalar que los creadores del documental quisieron entrevistarla para conocer su versión, pero nunca quiso declarar nada respecto al tema. Además, también se amparó de ser investigada por las autoridades tras la muerte del activista michoacano.

Mientras activistas, población de Michoacán y miles de usuarios en redes sociales exigen que continúe la investigación para encontrar a los culpables de la muerte de Homero Gómez, la regidora de Ocampo ha bloqueado que se hagan comentarios en sus redes sociales, como en Instagram, porque le han llovido las críticas.

Sale un nuevo comunicado de Karina

En un nuevo video compartido en redes sociales, Karina Alvarado señala que convivió con Homero Gómez y que tuvo un gran respeto por lo que hacía, pero también indica que los productores del documental nunca la buscaron correctamente, pues supuestamente sólo le enviaron mensajes por sus redes y no la contactaron en su oficina para explicarle de qué iba la investigación.

Por otra parte, asegura que nunca se amparó tras la muerte del activista y que tampoco tomó sus cosas personales, como lo dijo una sindica de Ocampo, y que lo hizo un compañero llamado Jorge, pero según porque a Homero se le habían olvidado en un evento al que fueron juntos.

Incluso menciona que tampoco tuvo nada que ver con la desaparición de Jorge, este hombre que afirma tomó las cosas del activista y que ella cree que este caso no tuvo nada que ver con lo ocurrido a Homero, pero que eso no lo tenía que aclarar ella.

Y ahora se queja porque a raíz de la publicación del documental, ha recibido amenazas y mensajes en sus redes sociales, así como sus familiares.

“Estoy sintiendo un ataque muy fuerte de la ciudadanía y creo que no lo merezco (…) No se vale que en ese documental me quieran hacer ver a mí como la villana, como la mala, como yo le hice algo a Homero, porque me hacen comentarios de tú lo entregaste, que yo lo maté, que yo lo asesiné; no había ni un sólo motivo por el cual yo tuviera que hacer algo de esa magnitud en contra de Homero“, son algunas de las palabras que dio.

Además de lo señalado en el documental y las palabras de la regidora de Ocampo, habrá que saber si tras todo esto las autoridades de Michoacán seguirán investigando la muerte de Homero Gómez.

