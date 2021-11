Layda Sansores acusa “misoginia” en críticas a nombramiento del hijo de titular de Seguridad

También pudo haber dicho “un hechicero lo hizo”… o ya, cualquier cosa. Pero bueeeeno, para zafarse de las críticas del aparente conflicto de intereses que hay en el nombramiento como vicefiscal del hijo de su titular de Seguridad, la gober de Campeche, Layda Sansores, aplicó ésta:

Que hay “razones de misoginia” en los señalamientos de nepotismo del mencionado caso, dice. “No se esperaba aquí en Campeche una secretaria de Seguridad que sea valiente, mujer, talentosa y bella. Eso no lo perdonan”, agregó Layda Sansores al defender a su titular de Seguridad, Marcela Muñoz.

En video compartido por Proceso, Sansores evocó a lo dicho anteriormente por el fiscal del Estado, Renato Sales, quien aclaró que no hay nepotismo en que la titular de Seguridad tenga a su hijo trabajando en la Fiscalía, ya que se trata de dos dependencias distintas (con todo y que el fiscal admitió que el querubín llegó por recomendación de la mamá ).

La gober de Campeche pidió a abogados y periodistas echarle un ojo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, especialmente al artículo 63 bis. Ahí, según Layda Sandores, está bien claro que no hay nepotismo en la designación del hijo de Muñoz.

“Es una falta de ética profesional, porque están distorsionando y confundiendo a la ciudadanía. Hemos sido muy cuidadosos y ustedes no ven a ningún hijo mío aquí en Campeche”.

Y pues, efectivamente, el artículo evocado por Sansores señala que “Cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones”…

No será nepotismo, pero qué tal las “palancas”. ¿O no influyó que el ahora vicefiscal llegó directamente recomendado por su mamá?… pero bueeeno, nepotismo, no es.

Por su parte, el fiscal Sales Heredia aclaró que el hijo de la titular de Seguridad no fue designado como vicefiscal. sino director de Control Interno de la Fiscalía General del Estado (FGE)… pero sí está encargado del despacho de la recién creada vicefiscalía de Control Interno. Pero nomás por un ratito.

Lo anterior también es importante para remarcar la legalidad del nombramiento de Arturo Bravo Muñoz, dijo Sales, ya que no es vicefiscal sino director de área y, para tal puesto, no son los mismos requisitos (pero bien que está ocupando dicho cargo ahorita).