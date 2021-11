¡Ahí, madre! Ponen de vicefiscal de Campeche al hijo de titular de Seguridad

Mucha 4T, mucho cambio, mucho “martes del jaguar”, pero en los hechos el recién establecido gobierno de Campeche está dejándose ver como la misma gata, nomás que revolcada.

Una de las promesas de la Cuarta Transformación es el fin de las mañas de otros gobiernos, como el nepotismo… sin embargo, el gobierno de Layda Sansores como que no cumple a cabalidad. Al menos no una de sus más cercanas colaboradoras, la titular de Seguridad de Campeche, Marcela Muñoz Martínez, quien tiene a su hijo de vicefiscal.

De acuerdo con Proceso, el encargado de denunciar la irregularidad en el nombramiento del hijazo de su vidaza de Muñoz Martínez fue Ricardo Medina Farfán, diputado del PRI, durante una sesión del Congreso de Campeche.

Elementos para criticar la designación de Arturo Bravo Muñoz, hijo de la funcionaria, no faltan… pero, ¿elementos para defender? Bueno, nunca hay quien trata de tapar el hoyote de corrupción y así lo hizo Renato Sales Heredia, fiscal del Estado.

“Trabajó en la Guardia Nacional, en Control Interno precisamente; fue agente del ministerio público, y cumple con todos los requisitos”, señaló Sales Heredia… para después echar el clásico “no me ayudes, compadre”, ya que no pudo dejar agregar que el querubín llegó al puesto por recomendación de su mamacita.

“Efectivamente, está recomendado por su madre, que es la secretaria de Seguridad, pero eso no le impide desempeñarse en un cargo como éste”.

Para tratar de remendar la regadera, Sales Heredia recordó que la Constitución que prohíbe las llamadas “penas trascendentales”… que son para que las personas no paguen por los delitos de sus antepasados. Y bueno, después como que agarró la onda de que ser vicefiscal de Campeche no es precisamente un castigo… así que nomás agregó que la Fiscalía y la Secretaría son de Seguridad y, pues ya, con eso ya no habría nepotismo, ¿no?

“Revisemos la ley y en este caso de ninguna forma. Lo que no se puede es trabajar en la misma dependencia, trabaja en otra y cumple con los requisitos para el cargo”.

Sobre el caso no se ha pronunciado la secretaria de Seguridad. De hecho, hasta dio de baja su cuenta Facebook. La gobernadora de Campeche Layda Sansores tampoco ha comentado nada… y menos la nueva versión de Gordolfo Gelatino, Arturo Bravo.