En este año de grandes regresos, pues claro que no podía faltar el alcalde que tanto hizo vibrar a la opinión pública hace ya algunos ayeres: Hilario Ramírez Villanueva, Layín… el alcalde que bien pinche descarado aceptó que “robó poquito”.

Pero no, amiguitos. Layín no cayó ante la autoridad por asuntos relacionados con sus tranzas aceptadas. Al parecer, el exalcalde de San Blas, Nayarit, fue detenido por andar de revoltoso y, no conforme con eso, ponérsele al brinco a un policía.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit, el alcalde que “robó poquito” fue detenido en el municipio de Xalisco “por su presunta participación en el hecho delictuoso de daño a las cosas, allanamiento de morada y amenazas a un agente de la Policía Estatal”.

Foto: Notimex

Las autoridades nayaritas se limitaron a indicar que el susodicho fue identificado como Hilario “N” y que se trataba de una persona originaria de un municipio vecino de Xalisco… o sea, de San Blas.

Aunque con lo anterior bastaba para que uno que otro sospechara y dijera, “ahhhh pues a lo mejor ha de ser el güey ése que robó poquito”, la certeza de la identidad del exalcalde de San Blas se dio gracias a que Seguridad de Nayarit compartió foto del detenido… en la cual se le ve con su inconfundible look desparpajado de bigotote y camisa abierta, dejando ver sus pechos peludos.

Layín, el alcalde que “robó poquito” / Foto: Facebook/SSPCNay

Layín regresó con todo…

La noticia de la detención del alcalde que “robó poquito” causó furor en redes y, además, sirvió para que algunos que tienen cuentas pendientes con él, tengan chance de exigir una satisfacción.

De acuerdo con La Jornada, dos personas aplicaron el “agárramelo que va la mía” y, aprovechando que ya saben donde está el buen Layín, le hicieron saber que tiene asuntos que resolver en juzgados de lo familiar.

Según explicaron las personas que sus entregaron sus respectivas notificaciones, el alcalde que “robó poquito” era ilocalizable… por tres años anduvo escondido el muy pícaro. No se sabe en qué consisten los casos de los que ya tiene conocimiento Layín, sólo se sabe que los dos tendrán que ser resueltos en juzgados de lo Familiar.