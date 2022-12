Aunque el 2022 nos dejó bastante satisfechos con el regreso absoluto de los conciertos y festivales, y tuvimos lanzamientos de discos increíbles que no dejamos de escuchar, no tenemos llenadera y ya nos estamos saboreando todo lo que el 2023 nos traerá.

Entre regresos de proyectos y bandas que desearíamos ver de vuelta a grabar y tocar en vivo, y discos que hoy son un rumor y también los confirmados, con la certeza de que saldrán eventualmente durante el siguiente año, tenemos un futuro bastante prometedor. Así que aquí van algunos presagios de los regresos y discos que esperamos traiga el próximo año.

Imagen ilustrativa/Foto: Getty Images

También puedes leer: Bad Bunny, Rosalía y Kendrick: Los 20 discos que marcaron este 2022

Los regresos confirmados que veremos en 2023

Blur

Damon Albarn no se cansa de tocar y apenas se anunció que Blur tocará un par de días en julio en el Wembley Stadium, así como otras fechas en algunos de los festivales más importantes de Europa. Junto a Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree, esperamos que la banda traiga otras sorpresas, como un posible disco o fechas fuera del Reino Unido, pues desde The Magic Whip de 2015 no sacan rolas frescas.

Pulp

El britpop está celebrando, ya que Pulp arranca en mayo una gira y estamos ansiosos, ya que la banda liderada por Jarvis Cocker es una locura en vivo. This Is Hardcore cumple 25 años en 2023, y al igual que Blur, esperamos que regresen por la puerta grande con música nueva y fechas en nuestro país, como aquel showsazo que se aventaron en el Palacio de los Deportes, ¿lo recuerdan? Una verdadera maravilla.

Austin TV

En México no nos quedamos atrás, y es que apenas se anunció el regreso de Austin TV, lo que resultó en el lanzamiento de una excelente rola, un show de reunión casi sorpresa que fue sold out en cuestión de minutos (POR ACÁ les contamos cómo se puso) y su aparición confirmada en el Vive Latino 2023. La banda nos dejó un par de adelantos de lo que podría ser un nuevo material discográfico y sin duda, el próximo año volverán con varias cosas interesantes.

Los regresos rumorados que nos encantaría ver

También hay artistas y proyectos que nos encantan, pero que han sido bastante irregulares en sus lanzamientos y apariciones en vivo, por lo que no nos queda de otra más que especular sobre su trabajo en 2023 y rezar para que vuelvan en plan grande.

Frank Ocean

La primera gran sorpresa que uno de los organizadores de Coachella le hizo saber a los fans del festival, fue que Frank Ocean encabeza la edición del año próximo. Recordemos que Ocean estaba en el cartel de la edición cancelada de 2020 y se quedó pendiente su participación en el festival de Indio, California.

Lamentablemente, el último disco de estudio de Frank fue lanzado hace seis años ya, y vaya que nos gusta el emblemático Blonde, pero nos encantaría escuchar algo nuevo. Ojalá no se trate de una presentación aislada, y estemos en la previa de su siguiente lanzamiento.

Death Grips

Otro proyecto que se ha distinguido por su experimentación, pero también por literalmente dejarnos plantados, es Death Grips, quienes comienzan en 2023 una gira en Estados Unidos. A la banda ya no se le puede creer mucho, ya que son conocidos por cancelar presentaciones de último minuto, y por razones sin mucho sustento. Fuimos víctimas de esto en el lejano 2013, cuando cancelaron su presentación en el Corona Capital, y nos dejaron vestidos y alborotados. Ojalá que salden esa deuda con su público mexicano el próximo año.

Los discos que ya están confirmados

Tenemos una larguísima lista de discos confirmados, pero tenemos varios que destacan por los adelantos que hemos escuchado, porque llevamos años sin un álbum del proyecto en cuestión, o inclusive porque el artista cambió bastante su mente creativa y trae una sorpresota en sus planes.

Gorillaz

Desde hace algunos meses sabemos que Gorillaz lanzará un disco en febrero de 2023. Cracker Island traerá colaboraciones esperadas y otras arriesgadas, con supuestas apariciones de Stevie Nicks, el regreso de Beck con la banda y hasta una rola con Bad Bunny. Por lo pronto, ya tenemos cuatro canciones del disco disponibles y las estamos disfrutando muchísimo.

The Cure

Llevamos más de una década esperando un nuevo disco de The Cure, y al parecer 2023 será el año en que los ingleses nos regalen el sucesor de 4:13 Dream (2008) ya que han estrenado varias rolas exclusivamente en vivo. El título sería Songs Of A Lost World, y aunque estuvimos todo este año esperando su salida, todo indica que no será si no hasta el año que entra que lo podamos escuchar.

Metallica

Con el anuncio de sus conciertos en México para 2024, sabemos que Metallica lanzará 72 Seasons, su nuevo disco, el 14 de abril de 2023. El primer sencillo “Lux Aeterna” suena bastante bien, energético, acelerado y con unos visuales que esperemos traigan en su show en vivo, por lo que no queda más qué esperar para escuchar este álbum en las fechas que tienen programadas en el Foro Sol.

Paramore

Ya tenemos dos sencillos del nuevo disco de Paramore, titulado This Is Why. La verdad es que lo nuevo suena bastante bien, fresco y pegajoso, y después de verlos en el Corona Capital 2022 nos quedamos con ganas de más. Afortunadamente, solo tenemos que esperar al 10 de febrero para poder escuchar su nuevo álbum completo.

Lana Del Rey

Sabemos también que Lana Del Rey lanzará el 10 de marzo Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, su noveno material discográfico del que ya nos compartió la rola que da nombre al álbum y, la verdad, no suena nada mal.

Depeche Mode

Martin Gore y Dave Gahan lanzarán Memento Mori, el primer disco de Depeche Mode después de la muerte de Andy Fletcher en mayo de 2022. El álbum estará acompañado por una gira –que esperamos que pase por México–, y al menos, sabemos que este material discográfico saldrá en marzo del año entrante. Será interesante checar cómo sonará la banda sin su eterno tecladista.

Tenemos también en el panorama discos nuevos de Kimbra, Iggy Pop, Yo La Tengo, Young Fathers, Inhaler, Blink 182, Lewis Capaldi y Peter Gabriel. Será un año que nos tenga pendientes semana tras semana de los nuevos lanzamientos, así como de las posibles giras que los acompañen.

Los discos que se rumora llegarán el próximo año

Con pura especulación y bastante deseo, tenemos rumores de que se vienen nuevos discos de proyectos y artistas que nos vuelan la cabeza, como Justice, The Killers, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Avenged Sevenfold y hasta Rihanna. Pero vamos por partes y chequemos con calma la posibilidad de que cada uno nos sorprenda en 2023.

Justice

De Justice, Gaspard Augé declaró que durante la elaboración de su disco Escapades de este año, también estaba trabajando junto con Xavier de Rosnay en lo que podría resultar en un disco del dúo francés para el año que entra. Así que nos sería descabellado si estos grandes productores estrenen su siguiente material discográfico en unos cuantos meses.

The Killers

Tenemos nuevo sencillo de The Killers, titulado “boy”, y es la primer rola de su siguiente disco, en el que estuvieron trabajando durante 2022 y que saldrá el año entrante. Los Killers no han parado de tocar ante el control de la pandemia, y ya sabemos que estarán en nuestro país para 2023.

Noel Gallagher

Noel Gallagher lanzó un nuevo tema titulado “Pretty Boy” y ya sabemos que será parte de su nuevo disco, pero aún no tenemos una fecha oficial ni título. Desde 2017 no tenemos disco de sus High Flying Birds y esperemos que también regrese a nuestro país, que le encanta visitarnos y lo ha hecho varias veces con este proyecto.

Avenged Sevenfold

Reviviendo la nostalgia dosmilera, al parecer Avenged Sevenfold lleva un rato en el estudio e incluso se especula que el disco ya está terminado. Aunque los integrantes de la banda han variado y no tenemos sencillo nuevo, estamos seguros de que serán headliners de varios festivales en la gira soporte de su nuevo álbum.

Rihanna

Finalmente, Rihanna al parecer ahora sí lanzará disco en 2023. Desde el Anti de 2016 no tenemos un material discográfico de la cantante, pero ahora, con su confirmación como acto de medio tiempo del Super Bowl LVII, se especula sobre un nuevo disco de estudio.

Apenas lanzó “Lift Me Up” y “Born Again” para Black Panther: Wakanda Forever y nos emociona saber que al menos, la artista de Barbados regresó a grabar. Su noveno álbum de estudio podría incluir colaboraciones excepcionales y esperemos que sea lanzado alrededor de su presentación en el máximo partido de la NFL en febrero.