Lo que necesitas saber: El trabajo de cuidados ha sido históricamente mal valorado y mal remunerado, por lo que el gobierno capitalino busca dignificarlo con esta nueva ley.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, promulgó ayer la Ley de Sistema de Cuidados de la Ciudad de México. Una iniciativa para que el trabajo de cuidado sea valorado, reconocido y, sobre todo, compartido.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la “perspectiva feminista” que añadió Brugada. ¿Qué significa? ¿De qué va la ley? ¿A quiénes va a beneficiar? ¡Sigue leyendo!

¿Qué es el trabajo de cuidado?

El trabajo de cuidado se refiere a toda la labor física y emocional necesaria para que una persona sobreviva. Incluye el cocinar, limpiar, atender a menores de edad, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.

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Históricamente esta labor de cuidado ha recaído en hombros femeninos y sin remuneración, a pesar de que es un TRABAJO con todas sus letras. ¿El resultado? Una desigualdad de género tremenda.

Por esta razón son necesarias las leyes y políticas públicas —como la Ley de Sistema de Cuidados— para dignificar el trabajo de cuidado como cualquier otra chamba honesta.

¿De qué va la Ley de Sistema de Cuidados?

De acuerdo con Brugada la Ley de Sistema de Cuidados reconoce, por primera vez, las labores de cuidado como un derecho humano universal. En otras palabras, nuestro ciclo natural de vida requiere que cuidemos y seamos cuidados en algún momento, así que será necesario tener un sistema digno.

Y la perspectiva feminista, ¿de dónde sale? La Ley de Sistema de Cuidados busca quitarle la carga histórica a todas las mujeres que se dedican a cuidar a los suyos y a otros. Una chambota que se ha mantenido en el ámbito de lo privado y, por supuesto, invisibilizado.

Entonces, la Ley de Sistema de Cuidados con perspectiva feminista, buscará “reducir, repartir, redistribuir” las labores de cuidado entre todos, todas, todxs y, ahora también, será trabajo del Estado.

¿La Ley de Sistema de Cuidados beneficia a alguien?

Sí, la idea de la perspectiva feminista de la Ley de Sistema de Cuidados —como te contamos arriba— busca liberar tiempo para la mayoría de las mujeres que se dedican a las labores de cuidado.

Con este apoyo convertido en ley se espera la reducción de la desigualdad de género en las próximas generaciones. O sea, que las mujeres que se enfocaban a al trabajo de cuidado tengan más tiempo y espacios para desarrollarse en otros ámbitos. “Es justicia histórica en marcha“, dijo Brugada en conferencia de prensa.

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¡OJO! ¿Hay trampa? Podría ser… Si los servicios que otorga el Estado en la Ley de Sistema de Cuidados vuelven a recaer en profesionales o voluntarias mujeres, ¡no entendimos nadaaa!