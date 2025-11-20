Lo que necesitas saber: La Ley Nicole también endurece el castigo para falsos especialistas de la salud y quien practique cirugías sin contar con certificados correspondientes.

Paloma Nicole, de 14 años, murió a raíz de que le fue realizada una cirugía estética… la cual fue autorizada por su madre y ejecutada por el novio de ésta. Para que algo parecido no vuelva a pasar, en Durango se aprobó una reforma: la llamada “Ley Nicole”.

Cirugías estéticas sólo serán autorizadas si mejoran condiciones de vida

Por unanimidad, se aprobó la “Ley Nicole”, perfilada como una reforma que velará por la protección de la niñez. “En Durango, ninguna cirugía estética podrá realizarse en menores y ningún riesgo hacia nuestra niñez quedará sin respuesta”.

La Ley Nicole es “una reforma que protege la vida e integridad de nuestras niñas, niños y adolescentes, prohibiendo cualquier intervención quirúrgica estética en menores de edad”, explicó en redes la legisladora Sandra Amaya Rosales, encargada de presentar la iniciativa que ahora es ley.

Fotografía ilustrativa Pexels

De acuerdo con lo presentado por Sandra Amaya Rosales, las cirugías estéticas en menores de edad sólo podrán realizarse si éstas mejoran las condiciones de vida del paciente, por ejemplo, cuando se practiquen luego de accidentes o enfermedades.

Ley Nicole endurece sanciones contra quienes practiquen cirugías sin contar con certificados

Además de prohibir las cirugías estéticas innecesarias en menores de edad, la Ley Nicole endurece sanciones en contra de quien las practique… especialmente cuando se trate de personas que falsamente se ostenten como profesionales de la salud o practiquen cirugías sin contar con la certificación correspondiente.

El castigo para quien realice un procedimiento especializado sin contar con certificación sería de entre 4 y 8 años de prisión. Además del tiempo en la cárcel, el responsable tendría que pagar multas de 300 a 600 UMA.

Foto ilustrativa: Pexels // ¿Qué es un choque séptico?

“Escuchamos voces de médicos profesionales, cirujanos, recibimos opiniones del Poder Judicial, de la Fiscalía del Estado y de diferentes personas que se acercaron”, explicó para Proceso la diputada Sughey Torres, quien aseguró que la reforma se venía trabajando desde hace tiempo, mucho antes del penoso caso de Paloma Nicole.

Madre de Nicole está acusada de omisión de cuidados y otros delitos

Paloma Nicole estaba por cumplir 15 años y su madre, sin autorización del padre, permitió que se le practicara una cirugía de aumento de busto. Derivado de complicaciones de la intervención, la niña de 14 años murió. Al padre quisieron hacerle creer que había muerto de COVID.

La indignación por el caso fue mayor, porque la cirugía fue practicada por la pareja de la madre, mientras que ésta, sin ser enfermera, participó en la intervención. Ambos ya fueron detenidos. Ella está acusada de omisión de cuidados y usurpación de profesión, mientras que él de complicidad, abandono y práctica indebida del servicio médico.