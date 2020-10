Proponen la Ley Quemón para que todos sepan quiénes son los agresores sexuales

Para que los agresores sexuales no pasen desapercibidos o que los gandules que no han pagado las pensiones alimenticias de sus hijos no puedan esconderse del sistema financiero, esta semana se presentó en México una iniciativa llamada Ley Quemón o #LeyQuemón para los chavos en Twitter.

La iniciativa busca crear un registro —público y nacional— donde los nombres de estos sujetos puedan ser consultados.

Eso sí, aunque ya está haciendo ruido en las redes sociales, esta Ley Quemón —como fue bautizada— todavía no se ha presentado en el Congreso de manera formal. La iniciativa del PRI promete estar lista en algún punto de octubre.

No se rían, pero en el video de presentación de la iniciativa, los tricolores se autonombraron como el Partido de las Mujeres.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

En el PRI refrendamos nuestro compromiso de seguir siendo el partido de las mujeres, por ello vamos a impulsar la #LeyQuemón, para crear el Registro Público Nacional de Agresores Sexuales y el Registro Público Nacional de Deudores Alimenticios.

¡Mexicanas, cuentan con el PRI! pic.twitter.com/ctRnlnZ7nJ — PRI (@PRI_Nacional) October 5, 2020

“En el PRI estamos del lado de las mujeres. No vamos a permitir que se pierdan años de avances rumbo a una verdadera igualdad de género”, mencionaba Monse Arcos, la presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas y la presentadora de esta nueva Ley Quemón.

Y a todo esto, ¿de qué trata la Ley Quemón?

Aunque puede ser una idea positiva, hasta el momento —fiel al estilo PRI— solo hay mucho ruido y pocas nueces.

Entre los hashtags impulsados y los videos partidistas de la presentación de la Ley Quemón, se da a entender que buscan crear dos registros públicos y nacionales. Uno es el Registro Público Nacional de Agresores Sexuales y el otro sería Registro Público Nacional de Deudores Alimenticios.

Se presenta como una iniciativa para combatir la violencia sexual y económica contra las mujeres.

Según Monse Arcos, la iniciativa se presentará en algún momento de octubre y aunque todavía no se conocen los alcances generales de la Ley Quemón hay un video que nos muestra un ejemplo: impedirán a los deudores de pensión alimenticia obtener créditos bancarios hasta que no cumplan con sus obligaciones.