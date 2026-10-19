Este fin de semana, César Jáuregui había sido detenido por autoridades de Chihuahua y posteriormente puesto en libertad para enfrentar continuar su proceso... pero la Fiscalía General de la República lo volvió a detener… y ahora, trasladado al Altiplano.

Lo que necesitas saber: El próximo 22 de octubre, a las 10:00 horas, se llevará a cabo la audiencia en la que se determinará si el exfiscal de Chihuahua es vinculado a proceso o no por los cargos estatales.

Si de algo podemos estar seguros del caso de César Jáuregui es que estar fuera de prisión no está en los planes de las autoridades. ¿Por qué lo decimos? Tras ser detenido y puesto en libertad para enfrentar su proceso, la Fiscalía General de la República lo volvió a detener… y ahora, trasladado al Altiplano.

Foto: La opinión de Chihuahua

Liberan a César Jáuregui y la Fiscalía lo detiene de nuevo

Poco le duró el gusto de tener los pies fuera de las rejas a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua y cercano colaborador de la gobernadora Maru Campos, pues tras ser liberado volvió a ser detenido… pero ahora por autoridades federales.

Vamos por partes. Este fin de semana, el exfuncionario fue detenido por autoridades estatales por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y coalición.

¿Los motivos? Presuntamente, permitir que agentes de la CIA participaran en Chihuahua en un operativo contra el crimen organizado sin autorización del gobierno de Claudia Sheinbaum (acá te contamos sobre ese relajo).

Foto: @MarioNawfal

Tras su audiencia del 18 de octubre, se determinó que César Jáuregui podría enfrentar su proceso en libertad… y así habría sido, de no ser porque minutos después la Fiscalía General de la República lo volvió de tener.

Esta vez, el exfiscal enfrenta cargos por traición a la patria y fue trasladado por autoridades federales al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México.

¿Qué sigue para el exfuncionario?

Pero bueno. Ahora César Jáuregui estará en custodia federal y deberá esperar su audiencia inicial para los próximos días… además de continuar con su proceso estatal.

Y es que el próximo 22 de octubre, a las 10:00 horas, se llevará a cabo la audiencia en la que se determinará si el exfiscal de Chihuahua es vinculado a proceso o no.