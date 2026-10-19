Lo que necesitas saber:

El próximo 22 de octubre, a las 10:00 horas, se llevará a cabo la audiencia en la que se determinará si el exfiscal de Chihuahua es vinculado a proceso o no por los cargos estatales.

Si de algo podemos estar seguros del caso de César Jáuregui es que estar fuera de prisión no está en los planes de las autoridades. ¿Por qué lo decimos? Tras ser detenido y puesto en libertad para enfrentar su proceso, la Fiscalía General de la República lo volvió a detener… y ahora, trasladado al Altiplano.

Detienen a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, por el caso de los agentes de la CIA
Foto: La opinión de Chihuahua

Liberan a César Jáuregui y la Fiscalía lo detiene de nuevo

Poco le duró el gusto de tener los pies fuera de las rejas a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua y cercano colaborador de la gobernadora Maru Campos, pues tras ser liberado volvió a ser detenido… pero ahora por autoridades federales.

Vamos por partes. Este fin de semana, el exfuncionario fue detenido por autoridades estatales por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y coalición.

¿Los motivos? Presuntamente, permitir que agentes de la CIA participaran en Chihuahua en un operativo contra el crimen organizado sin autorización del gobierno de Claudia Sheinbaum (acá te contamos sobre ese relajo).

¿Qué onda con los agentes de la CIA en Chihuahua? Esto es lo que se sabe hasta ahora
Foto: @MarioNawfal

Tras su audiencia del 18 de octubre, se determinó que César Jáuregui podría enfrentar su proceso en libertad… y así habría sido, de no ser porque minutos después la Fiscalía General de la República lo volvió de tener.

Esta vez, el exfiscal enfrenta cargos por traición a la patria y fue trasladado por autoridades federales al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México.

¿Qué sigue para el exfuncionario?

Pero bueno. Ahora César Jáuregui estará en custodia federal y deberá esperar su audiencia inicial para los próximos días… además de continuar con su proceso estatal.

Y es que el próximo 22 de octubre, a las 10:00 horas, se llevará a cabo la audiencia en la que se determinará si el exfiscal de Chihuahua es vinculado a proceso o no.

¿Quién es César Jáuregui, el exfiscal de Chihuahua detenido por el caso de la CIA?

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

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Con más de 3 años de experiencia en diversos medios de comunicación, me he puesto la tarea de transmitir las noticias al público de la mejor forma posible :)

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