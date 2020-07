Lilly Téllez y PAN demandarían a López-Gatell por “negligencia criminal”

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se avienta sus buenas porras para Hugo López-Gatell, en la oposición ya no ven (desde hace rato) con buenos ojos la gestión del subsecretario de Salud. Y parece que gente como la senadora Lilly Téllez no se quedará en las meras críticas.

Debido a la forma en que se ha manejado la pandemia del COVID-19 en México, Lilly Téllez ya anda cocinando la forma de acusar a López-Gatell por “negligencia criminal”. Y no sólo por las últimas cifras de contagios y fallecimientos que se reportan en el país, sino porque – según como lo ve- desde un inicio desestimó información valiosa que pudo haber evitado que la crisis tuviera las dimensiones que ha adquirido.

“Desde el principio toda la estrategia del gobierno fue que solo se escuchara a López-Gatell, hasta descalificó a gobernadores y a todo mundo y a la hora de rendir cuentas se está lavando las manos“, criticó la legisladora.

De acuerdo con Central FM Online (nota compartida por la propia Lilly Téllez), la exmorenista demandaría a Lopez-Gatell con apoyo de senadores del PAN, partido al que recientemente la también periodista se unió.

Luego de que el pasado fin de semana arreciaron las críticas contra Hugo López-Gatell por el manejo de la pandemia –lo cual dio como resultado que varios funcionarios (incluido AMLO) acusaran que el subsecretario es víctima de una campaña de desprestigio– Lilly Téllez señaló que las verdaderas víctimas de este asunto son los mexicanos.

“No, no y no. López-Gatell NO es víctima de nada. Las víctimas son los muertos, los enfermos, sus familias, los médicos, las enfermeras, los desempleados, los más pobres. Víctimas de un burócrata ambicioso en campaña política”, escribió en sus redes sociales.

Hugo, aguanta, el pueblo se levanta

Ayer, durante su conferencia mañanera, AMLO se dio tiempo para respaldar la labor de Hugo López-Gatell como vocero del gobierno de México durante la crisis del coronavirus. Según el presidente, las críticas por el incremento de contagios (y que ya seamos el cuarto país con más fallecimientos a nivel mundial) no es otra cosa que golpeteo con tintes políticos.

“Le recuerdo lo que decía Ponciano Arriaga, un liberal extraordinario que participó en la aprobación, promulgación de la Constitución de 1857, decía: ‘Entre más me golpean, más digno me siento’. Entonces, así Hugo”.