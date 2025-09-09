Lo que necesitas saber: Este nuevo horario de servicio se aplicará solo los viernes y sábados y será para dos rutas de la Línea 1. Acá te contamos todos los detalles.

¡Señor, me has mirado a los ojos! El servicio de la Línea 1 del Metrobús de la CDMX anunció que cambiará su horario los fines de semana… y será para bien, pues extenderá su servicio.

Foto: Cuartoscuro.

¿Cómo queda el nuevo horario de la Línea 1 del Metrobús?

Ya no tendremos que correr para alcanzar el Metrobús en las noches, o al menos no en la Línea 1 durante los fines de semana. Y es que su horario se extenderá un poquito más los viernes y sábados.

En un comunicado, el Metrobús informó que la línea que pasa por Avenida Insurgentes, ampliará su servicio hasta la 1:00 a.m. Según las autoridades, este cambio es para brindar mayores opciones de movilidad y atender la demanda nocturna de los usuarios…

Y qué parote va a ser este nuevo horario, pues sin duda lo usarán tanto la banda que sale de trabajar tarde y hasta los que salen a disfrutar la CDMX de noche.

Foto: Cuartoscuro // La nueva terminal del Metrobús CDMX en Indios Verdes.

Y… ¿A partir de cuándo inicia este nuevo horario?

Toma nota, porque este nuevo horario empezará a partir de este 12 de septiembre y será para las rutas:

Indios Verdes – El Caminero

Indios Verdes – Insurgentes

Eso sí, considera que las unidades pasarán cada 10 minutos aproximadamente y las últimas salidas se harán desde Insurgentes a la una de la mañana.