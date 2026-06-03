Lo que necesitas saber: Paula, una mujer de Cuernavaca, Morelos, sufría violencia familiar por parte de su exesposo y decidió romper el silencio, compartiendo imágenes y fotografías de los episodios de violencia que padecía.

Paula, una mujer de Cuernavaca, Morelos, denunció por medio de sus redes sociales la violencia familiar que sufría por parte de su exesposo Jorge Francisco ‘N’, donde por lo menos esto sucedió desde el 2020. De acuerdo a las imágenes y videos difundidos, estos episodios de violencia eran frente a sus hijos.

Hasta el momento se sabe que la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de las Mujeres en Morelos ya se pusieron a trabajar e iniciaron el seguimiento a su denuncia pública que hizo Paula por medio de su cuenta de Facebook.

Foto: Shutterstock

La violenciencia que sufría Paula y sus hijos

“Mis hijos no solo fueron testigos de violencia; también vivieron las consecuencias emocionales que esta deja en una familia”.

En los últimos días, por medio de su cuenta de Facebook, Paula compartió diferentes imágenes de las lesiones que tanto ella como sus hijos —menores de edad— sufrieron a manos de Francisco; también compartió videos de las cámaras de seguridad de su casa, en donde se pueden ver estos hechos de violencia y que incluso unos sucedían enfrente de los menores.

Dentro de los episodios más crueles que compartió Paula, está una de las agresiones que pasó el 14 de noviembre del 2020, cuando ella se encontraba embarazada y le faltaba un solo mes para dar a luz a una de sus hijas. En el video se ve cómo “el machito” golpea a la mujer enfrente de sus dos hijos.

Parte de la publicación, Paula comparte que el hombre es respaldado por toda su familia y más por su madre María Maricela.

“Hoy ya no me voy a callar, hoy ya no voy a tener vergüenza, ni miedo… Me crea quien le crea, y esté conmigo quien quiera estarlo“, compartió Paula en la publicación.

Y por último, luego de que estas fotografías se hicieran virales en cuestión de horas, el acusado Jorge Francisco ‘N’ salió a declarar que toda esta serie de imágenes y videos es creada con inteligencia artificial, además de señalar a la mujer de utilizar a los menores de edad, solo con el fin de dañar su imagen.

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¿Y las autoridades qué han dicho?

Las autoridades de Morelos, tanto la Fiscalía General del Estado en colaboración con el Centro de Justicia para las Mujeres, ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer todos los hechos sucedidos.

“Hemos estado en contacto con ella, con el fin de implementar acciones que garanticen cero impunidad ante este hecho lamentable”.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Mujeres, Clarisa Manrique, compartió que ya se tiene acercamiento con la mujer y con los menores de edad para darle un seguimiento a esta denuncia y que no queden impunes los hechos.