¿Cómo denunciar un caso de violencia de género en CDMX?

Hemos escuchado de casos de violencia de género —acoso, hostigamiento, abusos, violaciones y, en su forma más extrema, feminicidios— tanto en espacios públicos como privados. En muchas ocasiones estos casos salen a la luz gracias a las denuncias en redes pero, ¿de qué manera podemos denunciar ante las autoridades y asegurarnos que las agresiones no se queden en la impunidad en CDMX?

En Ciudad de México hay mecanismos o vías para que las mujeres denuncien casos de violencia, ya sea en espacios públicos —como medios de transporte o en la misma calle— y privados, como en casa.

Para garantizar la seguridad de las mujeres —niñas, adolescentes y adultas—, el gobierno de CDMX cuenta con los siguientes protocolos que, de primera instancia, ayudan a hacer la denuncia ante las autoridades y después permiten dar un seguimiento a los casos de violencia en transporte público, familiar y laboral.

¿Cómo denunciar un caso de violencia de género en el transporte CDMX?

Si has sido agredida mediante tocamientos, exhibición de genitales, insinuaciones de tipo sexual o has sido perseguida o te tomaron fotos y videos tuyos sin tu consentimiento en el transporte público —es decir, has sido víctima de violencia sexual— puedes recurrir a los siguientes sitios:

Llamar a la Línea Mujeres (56 58 11 11 ) y ahí recibirás orientación sobre las instancias especializadas que dan atención a víctimas de atención a víctimas de violencia sexual.

) y ahí recibirás orientación sobre las instancias especializadas que dan atención a víctimas de atención a víctimas de violencia sexual. Las Lunas —o unidades de atención— que hay en las 16 alcaldías para recibir asesoría jurídica o atención psicológica.

—o unidades de atención— que hay en las 16 alcaldías para recibir asesoría jurídica o atención psicológica. Los módulos Viaja Segura que están dentro de las instalaciones de Metro Balderas y Pantitlán , donde recibirás asesoría jurídica y acompañamiento.

que están dentro de las instalaciones de , donde recibirás asesoría jurídica y acompañamiento. Los módulos de las Abogadas de las Mujeres que hay en los ministerios públicos o fiscalías especializadas en delitos sexuales, donde igual recibirás orientación para iniciar una denuncia jurídica.

que hay en los ministerios públicos o fiscalías especializadas en delitos sexuales, donde igual recibirás orientación para iniciar una denuncia jurídica. Las fiscalías especializadas en delitos sexuales o contactar con el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de delitos sexuales.

En caso de recibir insultos o comentarios lascivos sobre tu cuerpo, ver que hay hombres en los vagones exclusivos para mujeres en el metro, ser intimidada con silbidos o insultos —incluso en el caso de que una mujer esté amamantando a su bebé— puedes:

Pedir el apoyo de la policía SSC CDMX para llevar al agresor al Juzgado Cívico .

para llevar al agresor al . O solicitar apoyo de la policía y, en el caso de que suceda en el metro, del personal del STC.

Ahora bien, si eres testigo de un caso de violencia sexual debes:

Evitar juicios de valor sobre la denuncia.

Solidarizarte con la persona que está siendo agredida y de ser posible acompañarla a denunciar como testigo.

con la persona que está siendo agredida y de ser posible acompañarla a denunciar como testigo. Pedir apoyo de la policía SSC CDMX.

Y recordarle a la víctima que la violencia sexual es sancionada como un delito.

¿Cómo denunciar la violencia laboral?

Si te negaron la contratación en una empresa sólo por ser mujer e incluso te han descalificado por ello, discriminado por estar embarazada, te han negado algunas de tus prestaciones o algún compañero o jefe hace comentarios sobre tu cuerpo o vestimenta y en los casos más extremos te han amenazado, condicionado tu trabajo a cambio de mantener relaciones sexuales o una relación sentimental, puedes acudir a las siguientes instancias:

La Línea Mujeres (5658-1111) para recibir orientación sobre las instancias especializadas que te pueden brindar atención.

para recibir orientación sobre las instancias especializadas que te pueden brindar atención. Si eres funcionaria debes acudir al Órgano Interno de Control (OIC) de la institución a la que perteneces o a la unidad de asuntos internos de la empresa.

de la institución a la que perteneces o a la unidad de asuntos internos de la empresa. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo CDMX, de la Secretaría del Trabajo, que cuenta con un área de derechos y atención a mujeres trabajadoras .

. Las Lunas en las 16 Alcaldías, los módulos Viaja Segura o los módulos de las Abogadas de las Mujeres en las agencias del Ministerio Público.

en las agencias del Ministerio Público. En caso de que la conducta sea de violencia sexual, realiza tu denuncia en la Fiscalías Especializadas de Delitos Sexuales.

#NoEstásSola: ¿Cómo denunciar un caso de violencia en casa?

En caso de que las agresiones se den en tu hogar, estas son las instancias a las que puedes acudir:

Línea Mujeres (5658-1111) , para recibir orientación sobre las instancias especializadas que te pueden brindar atención.

, para recibir orientación sobre las instancias especializadas que te pueden brindar atención. Las Lunas, en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, los módulos Viaja Segura ubicados al interior de las estaciones Balderas y Pantitlán o los Módulos de las Abogadas de las Mujeres en las Agencias del Ministerio Público.

ubicados al interior de las estaciones Balderas y Pantitlán o los en las Agencias del Ministerio Público. Las Agencias del Ministerio Público de las 16 Alcaldías en la Fiscalía de Procesos en Juzgados Familiares .

. Los Centros de Justicia para Mujeres, en el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI), en caso de que el agresor sea tu pareja o en el Centro de Atención a Riesgos Victímales y Adicciones (CARIVA).

Otra espacio donde puedes recibir ayuda es en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de CDMX, que es el puente entre entre la ciudadanía y el gabinete de Seguridad y Justicia de Ciudad de México.

Aquí puedes hacer tu denuncia en la Línea de la Mujer: 55 5533-5533, donde recibirás atención jurídica y psicológica gratuita.