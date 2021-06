“Loco genocida”: Pasajeros de avión abuchean e insultan a Jair Bolsonaro

No cabe duda de que Jair Bolsonaro es uno de los mandatarios expertos en eso de la polarización. Y nada prueba mejor lo que estamos diciendo que un video reciente que fue grabado en un vuelo comercial de Brasil, donde el presidente de dicho país fue abucheado por varios pasajeros que le gritaron cosas como “genocida”.

De acuerdo con medios locales esto ocurrió el pasado viernes 11 de junio. Bolsonaro se encontraba de gira en el estado de Espírito Santo, a donde acudió a la inauguración de obras en un aeropuerto de la región, cuando el presidente tuvo la grandiosa idea de hacer una aparición sorpresa en una avión comercial que estaba a punto de despegar.

Si bien en la entrada del avión muchos pasajeros comenzaron a saludar y a pedirle la clásica selfie a Jair Bolsonaro, todo fue diferente con los tripulantes que viajaban en los asientos traseros de la aeronave, quienes comenzaron a abuchear y gritar al mandatario brasileño algunas cosas como “”¡Fuera, Bolsonaro!” y “¡Loco genocida!”.

Como era de esperarse, el presidente de Brasil se quitó el cubrebocas –que por ley debe mantener en todos los espacios públicos– dentro del avión y dijo algo como que la gente que le gritaba todas esas cosas “debería viajar en burro”. Acá van los videos para que chequen cómo se puso la cosa contra el mandatario brasileño:

Brazilian president Jair Bolsonaro was ran out of plane after every passenger began heckling him and calling him a genocider. #ForaBolsonaro

Read why Brazil hates him so much: https://t.co/7RAyqbBYg5 pic.twitter.com/cJJSxDcIfi

— Anonymous (@YourAnonCentral) June 13, 2021