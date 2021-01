Gobernadores del PAN iban por sus vacunas… ya no hay, les dicen en Pfizer y AstraZeneca

Con la novedad que los gobernadores del PAN ya iban con la firma intención de comprarse sus cargamentos de vacunas contra el COVID… pero pues no hay… Hasta finales de año, si les interesa.

En la cuenta de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), los mandatarios blanquiazules dieron a conocer que tuvieron sus acercamientos con representantes de las farmacéuticas desarrolladoras de las vacunas contra el COVID -19, pues para adquirir las respectivas para distribuirlas en sus respectivas entidades.

Sin embargo, los mandatarios del PAN recibieron una dosis de realidad, al enterarse que lo de las vacunas no es nomás de “a ver pa’ cuántas me alcanza”. Según lo que les dijeron en Pfizer y AstraZeneca, por el momento no hay disponibilidad de producción.

¿Y ahora pa’ cuándo?, seguramente preguntaron. ¿La respuesta? “El posible suministro sería a partir de diciembre o del próximo año”.

Pese a lo anterior, los mandatarios que conforman la GOAN no dejaron caer el ánimo y señalaron que continuarán en su misión de conseguir las vacunas contra el COVID-19 por su cuenta; claro, siempre que sean las vendidas por laboratorios ya autorizadas por las autoridades del Gobierno Federal.

Gobierno federal dio chance que gobiernos estatales compren sus vacunas

La intentona de los gobiernos del PAN de hacerse de sus vacunas sin necesidad de estarle pidiendo frías a la 4T fue luego que ésta, por medio de Hugo López-Gatell, dio luz verde para que cualquier administración local que así lo desee, adquiera las inmunizaciones directamente con las farmacéuticas… algo que el gobierno federal no recomienda, ya que se rompe el plan de vacunación nacional.

“Desde el punto de vista técnico el lineamiento es recomendar que eso no se haga (…) porque entonces cada quien va por la suya y no estamos hablando de una estrategia de Estado (…) sino como si no fuéramos un país y fuéramos simplemente una comunidad desordenada, anárquica”, señaló López-Gatell, en la conferencia del jueves pasado.

Sin embargo, un día después, el propio López Obrador aseguró que no había problema: si los Estados quieren comprar sus vacunas y no esperarse que el gobierno federal se las proporcione, van… quizás sabiendo que ni las iban a poder conseguir. Pues bueno, así fue y ahora se tendrán que esperar un rato más.