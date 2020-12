Rechaza López-Gatell que gobierno tergiversó datos COVID, como señala reportaje del NYT

Si algo hizo el reportaje del New York Times sobre la supuesta tergiversación de datos sobre la gravedad de la pandemia (además de muchas críticas al gobierno), fue despertar el morbo por ver qué ching***dos respondería Hugo López-Gatell en su conferencia…

Y bueno, cumpliendo las quinielas, el subsecretario de Salud rechazó la información del medio estadounidense, calificándolo como un perfecto ejemplo de lo que llaman “infodemia”. En palabras más corrientes, para López-Gatell lo publicado por el New York Times es falso, resultado de una mala lectura de la situación en su conjunto.

Así lo dijo:

“Yo creo que hay varios hoyos de información en ese reportaje, indudablemente tomaron información parcial, la interpretaron sin un conocimiento correcto de la situación, de los múltiples mecanismos que tenemos de trabajo para hacer la calificación del semáforo”, aseguró en funcionario.

El gobierno de México engaño sobre la gravedad de la epidemia: NYT

A grandes rasgos, en el New York Times se aseguró que el gobierno federal modificó los datos de contagios y hospitalizaciones, nomás por el fin de aguantar la declaratoria de Semáforo Rojo y, así, continuar con la operación comercial y económica en la CDMX.

Sin embargo, Hugo López-Gatell rechazó tal aseveración, indicando que desde hace varias semanas se estuvo duro y dale, advirtiéndole a la población que ya se estaban pasando de rosca y los contagios en varios puntos del país ya estaban alcanzando los límites, especialmente en la CDMX… claro, esto no por medio del color del semáforo (que él mismo calificó de irrelevante, al menos para este fin), sino de otros mecanismos, como el envío de mensajes de texto cuyo contenido le bajó el azúcar a una que otra tía, en los que claramente se leía “estamos en alerta por COVID 19”.

“Recordarán (…) el viernes inmediato previo a este en que anunciamos el semáforo, aquí en esta conferencia de prensa replicamos con mucho énfasis la determinación que había hecho el gobierno de la Ciudad de México (…) pusimos aquí una diapositiva que decía: ‘Emergencia por COVID, alerta por COVID’, y hablamos enfáticamente de la situación preocupante de la epidemia de COVID-19 en la Ciudad de México”, señaló López-Gatell.

“El gobierno de la Ciudad de México declaró alerta por COVID, emergencia por COVID y emitió una serie de recomendaciones específicas que corresponden con medidas de confinamiento, es irrelevante el semáforo, el color del semáforo, no la herramienta del semáforo, nunca dejó de ser relevante, nunca, sigue siendo vigente”.

Gobierno federal y de la CDMX van de la mano, asegura López-Gatell

Otro punto del reportaje del New York Times que el funcionario criticó fue el dar la impresión de que la 4T y el gobierno de Claudia Sheinbaum va cada uno por su lado. Sobre esto, López-Gatell aseguró que se trabaja conjuntamente con la CDMX, no sólo por ser la principal ciudad del país, sino por la cercanía física que existe.

Según López-Gatell, en el medio estadounidense se insinúa que el gobierno de Sheinbaum no declaró la emergencia con antelación porque no contaba con la información necesaria… la cual, entonces, ocultó el gobierno federal. Sobre esto, el subsecretario de Salud aclaró que la 4T ni siquiera es el que maneja inicialmente la información. Ésta le llega de cada entidad federativa y lo único que se hace es recopilarla y analizarla. Tons, no hay manera de decir que el gobierno de la CDMX no sabe lo que ocurre en sus hospitales.

“Además, por supuesto que la Ciudad de México no sólo podía reaccionar, reaccionó y reaccionó muy bien. Es por eso que hace dos viernes, aquí en esta conferencia de prensa insistimos, respaldamos, enfáticamente lo que había determinado la Ciudad de México”.