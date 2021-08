Asegura Lorenzo Córdova que hay INE para rato… “le pese a quien le pese”

Para que no extrañen el “Adame vs Trejo”, Morena y el INE continúan con la bonita tradición de echarse acusaciones y advertencias… pero nada de acción.

Luego de completarse el conteo de los votos de la consulta popular, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, no dejó pasar la oportunidad de decirle a quienes han criticado la labor del órgano electoral (cof, Mario Delgado, cof) “tú me la pel…”… bueno, no tal cual, pero más o menos. Exactamente así:

“Más allá de los inéditos intentos de descalificación, de los ataque reiterados y acusaciones que se dirigieron durante semanas y meses contra el INE por quienes no logran digerir que aquí se ejerce la autonomía frente al poder (…) esta institución ha refrendado que no trabaja más que para las y los ciudadanos (…) por ello, gracias a ustedes (…) le pese a quien le pese, hay INE para rato”.

De acuerdo con Córdova Villalobos, la primera consulta popular del pasado 1 de agosto sí fue todo un éxito… pero no por las razones que ha presumido Morena, sino porque 1) a nivel nacional que se realizó con los mismos estándares de calidad técnica que en las elecciones organizadas para cambio de poderes constitucionales, 2) porque, pese a que todavía varios se andan pitorreando del 7% de participación, es la consulta popular con más participación en la historia de los mecanismos de democracia directa… y 3) porque se realizó en un ambiente de civilidad y paz.

Los números que el INE recogió de la consulta

Según informó el consejero presidente del INE, el domingo se instalaron 57 mil 70 casillas, en las que se depositaron 6,663,208 “opiniones” (7.11% de la Lista Nominal). Por el “Sí” votó el 97.7%, por el “No” el 1.54% y sólo el 0.73% de los votos fueron anulados. El reporte de la consulta será pasado a las instancias correspondientes… y ahí que se hagan bolas.

En otra más de sus indirectotas, Córdova pidió no quemar las consultas populares a lo güey,… o, lo que es lo mismo, que se recurra a ellas cuando de verdad se necesite consultar temas de gran relevancia. No es que la pregunta del 1 de agosto no lo fuera (o que fuera innecesaria si de verdad hay voluntad de juzgar delitos), pero ahí está la recomendación.

“La democracia no se acaba en las urnas y la vida pública es responsabilidad de todas y todos (…) si no se quieren desgastar los mecanismos de democracia directa es necesario someter a consulta no cualquier tema, sino solo los que sean de gran relevancia”.

¿Cómo que? Bueno, el consejero del INE puso de ejemplo la consulta para crear una nueva constitución en Chile, lo del Brexit en Reino Unido… o cuando en Italia se le preguntó a la población si estaba de acuerdo (o no) en terminar con la monarquía.