Los mejores poemas y libros de Louise Glück, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2020

Este 8 de octubre, se dio a conocer que la poeta de Estados Unidos, Louise Glück, ganó el Premio Nobel de Literatura 2020. Sí, de hecho, desde 1996 no ganaba este galardón una poeta, cuando lo obtuvo Wislawa Szymborska.

Sobre la nueva ganadora, la Academia Sueca señaló: “En sus poemas, el yo escucha lo que queda de sus sueños e ilusiones, y nadie puede ser más duro que ella para afrontar las ilusiones del yo”.

¿Quién es Louise Glück?

Esta poeta estadunidense nació en Nueva York en 1943, creció en Long Island y se graduó en 1961 de la George W. Hewlett High School. Luego ingresó al Sarah Lawrence College en Yonkers y a la Universidad de Columbia.

Antes del Nobel ganó el Premio Pulitzer de poesía en 1993 por su poemario El iris salvaje, y recibió el National Book Award en 2014.

La obra de la ganadora del Premio Nobel

De acuerdo al crítico Antonio Ortega, en El País, esta escritora es considerada una de las más dotadas de su generación por su “excepcional capacidad para hacer que la experiencia sea asumida como propia por un lector sorprendido ante la intensa percepción de unos poemas que iluminan acontecimientos absolutamente comunes”.

Hablando de su obra, ella ha publicado 11 libros y el primero fue Firstborn (1968), con el que logró que se le considerara una de las poetas más destacadas de la literatura contemporánea de Estados Unidos. Después, gracias a sus obras El triunfo de Aquiles (1985) y Ararat (1990), se comenzó a dar a conocer en otros países.

Por ejemplo, la Academia Sueca resalta sus libros Averno (2006) y su última colección, Faithful and Virtuous Night (2014). Así como sus ensayos, donde Ander Olsson dice que mantiene un diálogo con otros poetas como T. S. Eliot y John Keats.

¿Cuáles son algunos de sus mejores libros y poemas?

De acuerdo con El Confidencial, todos sus libros han sido traducidos por la editorial Pretextos y apunta que algunos de sus mejores libros son: Praderas, con traducción de Andrés Catalán; Vita Nova, traducción de Mariano Peyrou; El iris salvaje, traducido por Eduardo Chirinos; y Averno, con traducción de Abraham Grajera y Ruth Miguel.

Por otra parte, ABC destaca tres poemas de Louise Glück para celebrar que ganó el Premio Nobel de Literatura 2020, como “El Jardín”, en El iris salvaje: “Ellos no pueden verse/ en el polvo fresco aún, empezar/ sin ninguna perspectiva,/ con las colinas al fondo, verdes y pálidas, nubladas de flores…”.

“El vestido”, en Vita Nova: “Se me secó el alma./ Como un alma arrojada al fuego,/ pero no del todo,/ no hasta la aniquilación. Sedienta,/ siguió adelante. Crispada,/ no por la soledad sino por la desconfianza,/ el resultado de la violencia…”.

Y por último “Amante de las flores”, en Arat: “No todo prospera en Long Island./ El verano es, a veces, muy caluroso,/ y a veces, un aguacero echa por tierra las flores./ Así murieron las amapolas, en un día tan sólo,/ eran tan frágiles…”.

Estos son solo algunos versos de tres poemas de Louise Glück, para que te claves un poco en lo que ha hecho y explores más en su literatura. “Cuando lees algo que merece recordarse, liberas una voz humana: devuelves al mundo un espíritu compañero. Yo leo poemas para escuchar esa voz. Escribo para hablar a aquellos a quienes he escuchado”, escribió alguna vez en Proofs and Theories.

*Con información de El País, El Confidencial y ABC