A 50 años del halconazo: Protestan frente a la casa de Echeverría, expresidente de México

Este 10 de junio se cumplen 50 años del halconazo o la matanza del jueves de Corpus, cuyo objetivo era reprimir, dispersar una protesta de estudiantes en Avenida de los Maestros, CDMX. Sin embargo, a pesar del tiempo, la generación que vivió estas agresiones no olvida y aún continúa exigiendo justicia por este caso y la guerra sucia en el sexenio de Luis Echeverría.

Precisamente en estos 50 años, integrantes del Comité del 68 y varios colectivos protestaron frente a la casa de Luis Echeverría, expresidente priista que estuvo en el poder entre 1970 y 1976.

La protesta frente a la casa de Luis Echeverría a 50 años del halconazo

En la mañanera, AMLO pidió disculpas —en nombre del Estado— a los familiares de las víctimas del halconazo y prometió que en México no se repetirá ningún acto de represión contra quienes empujan los cambios sociales.

Sin embargo, este mensaje no borró de la mente de la generación del 68 y 71 la deuda que el Estado sigue teniendo: una investigación sobre la responsabilidad de este acto de represión, en el que más de cien jóvenes —de entre 14 y 22 años— fueron asesinados en Avenida de los Maestros, CDMX.

Por la mañana, los y las integrantes del Comité del 68 y activistas fueron a la casa del expresidente Luis Echeverría e iniciaron una protesta con la consigna: “¡Ni perdón, ni olvido!”.

Por aquí dejamos un par de fotografías —a cargo de Rogelio Morales, fotoperiodista de Cuartoscuro— de esta emblemática protesta realizada por al generación del México de los 70:

10 de junio de 1971

Esto va sólo como contexto:

La protesta del 10 de junio fue convocada para apoyar a la Universidad Autónoma de Nuevo León —que estaba enfrascada en una discusión con el gobierno local por la creación de reformas paritarias con las que las autoridades estatales no estaban de acuerdo y, como consecuencia, se redujo el presupuesto y obligó a que fuera aprobado un nuevo proyecto de reforma.

En solidaridad, estudiantes de la UNAM y del Poli (Instituto Politécnico Nacional) fueron convocados, convocadas a una marcha que saldría del Casco de Santo Tomás.

Pero los contingentes no llegaron a su destino porque en Avenida de los Maestros toparon con policías y un grupo paramilitar conocido como los Halcones —que funcionaba como un brazo del Estado.

Se trató del segundo acto de represión que vivió la Ciudad de México en un lapso de tres años —después de la matanza en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968.

A este acto le siguió un ambiente de represión y la continuidad de la guerra sucia que tuvo su mayor desarrollo en la década de los 70, justo en el gobierno de Luis Echeverría.

Por este crimen, ningún funcionario del viejo régimen fue procesado.

Aunque en 2006 el ex secretario de Gobernación de Díaz Ordaz fue declarado responsable del halconazo… pero no pasó mucho, por la prescripción del delito de genocidio y porque las autoridades no encontraron suficientes pruebas en contra del priista. En 2009, Echeverría fue exonerado.