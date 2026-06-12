Aficionados agreden a mamá buscadora en el Ángel de la Independencia

Lo que necesitas saber: En redes se hicieron virales imágenes de actitudes nada chidas que muestran el momento en que un grupo de aficionados agrede a una madre buscadora.

El 11 de junio, el Ángel de la Independencia se convirtió en un punto de encuentro para la manifestación de madres buscadoras y, por otro lado, la afición que se lanzó hasta este monumento para celebrar el triunfo de México contra Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026 en CDMX.

Sin embargo, en redes se hicieron virales imágenes de actitudes nada chidas que muestran el momento en que un grupo de aficionados agrede a una de las mamás buscadoras y amedrenta a una persona que intercedió para defenderla.

Foto: @Revolucion3_0

Aficionados agreden a mamá buscadora en el Ángel

En el video vemos a tres sujetos que ante la lluvia tomaron una de las lonas que los colectivos de madres buscadoras usan para visibilizar los casos de sus seres queridos desaparecidos.

Con la lona, el grupo intentó cubrirse hasta que las mamás reaccionaron y reclamaron esta actitud. ¿La respuesta? Agresiones hacia una madre buscadora que de inmediato les arrebató la lona.

Foto: @Revolucion3_0

Los sujetos se mostraron en una presunta embriaguez y con insultos violentaron a la activista hasta que otra persona, un reportero, intervino.

Pero todo terminó en una segunda vuelta de violencia, al ser confrontado por uno de los sujetos que terminó tirándolo al suelo.

Hasta el momento, no hay un reporte oficial de las autoridades sobre esta agresión —que muestra una de tantas situaciones que vulneran, desde la sociedad y las autoridades, los derechos de las familias buscadoras en su objetivo por encontrar a sus seres queridos— ni un pronunciamiento por parte de la alcaldía Cuauhtémoc y el gobierno de Ciudad de México.