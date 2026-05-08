"Ni un día más sin ellos": Madres buscadoras marcharán este 10 de mayo en CDMX

Lo que necesitas saber: Este 10 mayo madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas marcharán rumbo al Ángel de la Independencia.

“Ni un día más sin ellos”, será el lema de esta marcha donde varias madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas marcharán este 10 de mayo en la capital del país.

Por medio de Facebook, el Colectivo Hasta Encontrarles CDMX convocó a madres y familiares de personas desaparecidas, personas solidarias y medios de comunicación a tomar las calles del centro de la CDMX para exigir justicia por aquellos que ya no están.

Foto: Colectivo Hasta Encontrarles CDMX

“Este 10 de mayo, mientras muchas madres reciben flores y abrazos, miles de nosotras despertamos una vez más con el mismo vacío insoportable: la ausencia de nuestros hijos e hijas”, compartió el Colectivo Hasta Encontrarles por medio de su cuenta de Facebook.

La movilización comenzará en punto de las 9:00 a.m. en el Monumento a la Madre y su destino será en el Ángel de la Independencia, pero igual hay otros colectivos que convocaron a las 10:00 de la mañana y usarán la misma ruta.

Para poder llegar al Ángel de la Independencia, las madres buscadoras pasarán por Avenida Insurgentes Sur y después tomarán Paseo de la Reforma, por lo que el tránsito se detendrá por unos momentos solamente.

“Más de 132 mil familias destrozadas. Más de 132 mil madres que vivimos en un duelo suspendido, sin respuestas, sin justicia”, compartió el Colectivo.

Alrededor de 40 personas desaparecen al día en nuestro país y esto representa una gran crisis de seguridad.

“Nuestro amor es más fuerte que el miedo y la impunidad”