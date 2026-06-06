Lo que necesitas saber: Aunque hasta ahora las autoridades no han confirmado el móvil del secuestro, diversos reportes señalan que Roxana había publicado recientemente información relacionada con presuntas irregularidades en el municipio.

El día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum visitó el puerto de Veracruz como parte de su gira de trabajo. Sin embargo, cuando iba saliendo de sus actividades, además de ser interceptada por la prensa, hasta ella llegó la mamá de Roxana Guzmán, quien entre lagrimas le dijo “no se olvide de mi hija” la periodista que fue secuestrada el pasado 2 de junio en su domicilio.

Fue en el municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, al sureste de Veracruz, donde sujetos armados habrían entrado al domicilio de la periodista.

Sabemos que en el lugar se encontraba acompañada por otra persona y un bebé, pues incluso se difundió un video del momento.

Aunque hasta ahora las autoridades no han confirmado el móvil del secuestro, diversos reportes señalan que Roxana había publicado recientemente información relacionada con presuntas irregularidades en el municipio.

Entre ellas destacan denuncias sobre la comercialización de huevos en mal estado, así como las exigencias de una familia para que el Ayuntamiento asumiera los gastos médicos derivados de un accidente en el que estuvo involucrada una camioneta oficial.

Tras todo esto, la Fiscalía de Veracruz informó que mantiene activa la búsqueda y la investigación para encontrar a la periodista. Luego de esto, la madre de Roxana aprovechó la visita de la mandataria para acercarse a ella y pedirle ayuda para la pronta localización de su hija.

Ante esto, Sheinbaum mencionó que lo más importante en este momento es encontrarla y que una vez localizada se podrá determinar la razón por la que estas personas se llevaron a la periodista.

Por ahora, la fiscal de Veracruz, Lisbet Aurelia Jiménez, ya mencionó que gracias al video y a la comunicación con periodistas de la zona se han identificado al menos tres posibles rutas de desplazamiento en municipios del sur del estado.

Hasta el momento las autoridades mantienen los operativos de búsqueda para dar con el paradero de la periodista, mientras familiares y colegas continúan exigiendo su localización con vida.