Lo que necesitas saber: En Santa María Sevina, integrantes de la ronda comunal volvieron a enfrentarse con presuntos criminales y la violencia dejó más víctimas

A inicios del mes de mayo, comunidades purépechas denunciaron ataques armados, bloqueos y presencia de grupos criminales en municipios como Nahuatzen, Chilchota, Charapan y Tangancícuaro.

El 7 de mayo, en la comunidad purépecha de Acachuén, en Chilchota, un grupo armado atacó a habitantes de la zona y dejó dos personas muertas.

Tras esto, la comunidad comenzó a realizar protestas ante la violencia que estaba viviendo y denunciaron sentirse abandonados por las autoridades.

Días después, en Santa María Sevina, integrantes de la ronda comunal volvieron a enfrentarse con presuntos criminales y la violencia dejó más víctimas, aumentando todavía más la tensión en la región.

Tras estos hechos, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán declaró alerta máxima en varias comunidades purépechas debido al aumento de ataques armados y la presencia de grupos criminales en la zona.

Pero la situación dio un giro todavía más fuerte esta semana cuando la Fiscalía de Michoacán reveló que parte de las agresiones podrían estar relacionadas con un grupo de presuntos sicarios colombianos ligados al CJNG.

Incluso, en un enfrentamiento reciente en la región fueron abatidos tres hombres extranjeros que supuestamente formaban parte de esta célula criminal.

De acuerdo con las autoridades, estos grupos estarían disputando territorio en la Meseta Purépecha, una región considerada clave por rutas de operación criminal y control territorial. Mientras tanto, comunidades indígenas continúan exigiendo seguridad ante una ola de violencia que parece no detenerse.