Líder de Madres Buscadoras de Sonora va a huelga de hambre por desatención de FGR

Por medio de sus redes sociales, la presidenta e integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Patricia Flores Armenta, anunció que iniciará una huelga de hambre al exterior de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, debido a que el titular de la Fiscalía de Desaparecidos no ha querido atenderla.

“Soy la presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Sonora y actualmente me encuentro desplazada por amenazas“, escribió.

En Sopitas.com platicamos con Ceci Flores, quien nos comentó que un día después de la muerte de Aranza Ramos, integrante del colectivo, le llamaron para amenazarla de muerte.

Ceci acudió a Derechos Humanos y la trasladaron a otro estado. Hace una semana regresó a Sonora para echarle ojo a los avances de las investigaciones por las amenazas en su contra pero resulta que no hay avances, nada.

Debido a que en Sonora no vio avances ni disposición de resolver el asunto pronto, Ceci se movió a la Ciudad de México para acudir directamente a la Fiscalía General de la República (FGR), pero no la han querido atender.

“Ahora estoy desplazada de mi ciudad, de mi estado, de donde busco a mi hijo, estoy sin buscar a mi hijo, no soy escuchada por las autoridades y estamos completamente abandonadas por las autoridades. Es muy lamentable lo que estamos viviendo, tener que vivir lejos de mis hijos, de mis nietos, de mi madre, de mi familia de la cual yo soy el sustento y tener que estar en un lugar donde no conozco a nadie, donde no tengo el apoyo de nadie, solamente de las víctimas que al igual que yo están desplazadas y no son escuchadas“, explica.

Es por eso que el próximo lunes 11 de octubre, a las 9 de la mañana, Ceci Flores y algunas integrantes del colectivo instalarán un plantón en las instalaciones de la FGR para ver si así las atienden.

“No necesitamos dinero del gobierno, no necesitamos un departamento, ni que nos mantengan. Lo que necesitamos es que nos escuchen, tendrían que ser ellos quienes hagan las investigaciones no nosotras, las madres, que arriesgamos nuestras vidas en los montes buscando a nuestros hijos ¿Por qué nos amenazan, quién gana qué si desaparece Madres Buscadoras de Sonora?”, afirma.

Por medio de sus redes sociales el colectivo ha denunciado amenazas en su contra.

Amenazas en su contra

El pasado 15 de julio fue asesinada en Guaymas, Sonora, Aranza Ramos quien era integrante del colectivo. Poco después de eso Ceci Flores denunció que había recibido amenazas de muerte en su contra y presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia de Sonora.

En entrevista con ella nos platicó que las amenazas provenían de un perfil de Facebook falso y que le decían que “ella era la siguiente” y que se cuidara mucho. Explicó que esto había estado pasando desde meses atrás.

La activista dijo que a pesar del temor, del miedo de que le hagan algo, seguirá buscando junto a otras Madres Buscadoras de Sonora que también quieren saber dónde se encuentran sus seres queridos. Además recordó a Aranza, resaltando que ella es un gran ejemplo de que deben seguir haciéndolo.

“Porque nosotras no queremos irnos de este mundo sin haber traído a nuestros hijos a casa“, afirmaba Ceci en una plática que tuvimos con ella anteriormente.

El hijo de Ceci, Marco Antonio, desapareció el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino, en Sonora. Ceci comenzó a salir a buscarlo por sus propios medios al ver que las investigaciones correspondientes nomás no avanzaban y a la lucha se unieron más y más madres que también buscaban a sus hijos, así es como nace el colectivo.

Este colectivo está conformado por más de 800 familias con presencia en 22 municipios de Sonora y cuenta con integrantes en otros estados como Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Chiapas y Puebla.