“Sin buscar culpables”: Madre pide a cárteles de Sonora que la dejen buscar a sus hijos desaparecidos

La más triste realidad de nuestro México expresada en la voz de una madre. La líder y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora se dirigió a los jefes de los cárteles que tienen presencia en ese estado. ¿El motivo? Pedirles que tanto a ella como a las demás madres, se les permita buscar a sus hijos desaparecidos aunque no haya justicia por sus muertes.

Madres Buscadoras piden a cárteles de Sonora que no las maten por buscar a sus desaparecidos

Se trata de Cecilia Patricia Flores Armenta, quien lleva años buscando a sus dos hijos: Alejandro Guadalupe y Marco Antonio, desaparecidos el 30 de octubre de 2015 y el 4 de mayo de 2019, respectivamente.

La mujer publicó un video la madrugada de este 2 de enero a nombre de las Madres Buscadoras de Sonora para pedir a jefes como Rafael Caro Quintero y los Salazar, que les permitan ingresar al estado para continuar la búsqueda de sus desaparecidos sin que las maten o las amenacen.

Y es que dada su labor de encontrar fosas clandestinas donde son dejados decenas o cientos de cadáveres por parte del crimen organizado, su vida se ve en peligro. De hecho, Cecilia comenta en su mensaje que fue desplazada de Sonora y actualmente está en un programa de protección como los que se aplican a periodistas y defensores de derechos humanos.

No buscan culpables ni justicia, sólo paz

La mujer aseguró en el video que Madres Buscadoras de Sonora no es un colectivo que en este momento busque culpables, pues su prioridad no es que haya justicia contra los responsables de la desaparición de sus familiares. Lo único que quieren es tener paz al saber dónde están.

“Tengo la necesidad de seguir buscando a mis hijos. Por lo cual, me veo en la necesidad de pedirles a ustedes, los jefes de los cárteles de Sonora, Salazar y Caro Quintero y demás líderes, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos, que no buscamos culpables, no buscamos justicia, lo único que queremos es traerlos de vuelta a casa“, dice.

Más que una petición, la líder del coletivo le suplica a los jefes de los cárteles de Sonora que no les hagan daño por buscar los restos de sus hijos. Dice que malos o buenos, culpables o inocentes, para ella y las demás Madres Buscadoras sus desaparecidos son toda su vida.

“Por favor, te lo pedimos, te lo suplico, en el nombre de todas las madres, a ti, jefe del cártel que matas y desapareces, que no nos quites la posibilidad de encontrar a nuestro desaparecido, que nos ayudes a encontrarlos dejándonos buscarlos, que necesitamos traerlos de vuelta a casa, sin buscar culpables ni justicia, solamente buscamos paz, la paz que un día se fue junto con ellos”.

Un mensaje que duele como mexicano, como persona… como ser humano. Especialmente al recordar que Madres Buscadoras de Sonora es sólo uno de muchos colectivos que buscan personas desaparecidas en el país y que no ven en las autoridades la ayuda o protección suficiente como para no temer por sus vidas.