Lo que necesitas saber: La propuesta del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón será analizada y discutida en el Tribunal Electoral.

Parece que nomás será para la anécdota… pero que quedé para el registro que (así como muchos) un magistrado del Tribunal Electoral no vio nada derecho en el uso de acordeones en la elección judicial y, por lo tanto, propone que se anule.

Foto: Mireya Novo-Cuartoscuro.

Sí hubo una estrategia detrás del uso de acordeones

“Esa irregularidad actualizó las causales de nulidad correspondientes al uso de financiamiento ilícito y la violación grave a los principios constitucionales que rigen la materia electoral”, señala el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

De acuerdo con el magistrado, aunque autoridades y ganones de la elección judicial se excusan en que los acordeones usados fueron elaborados por los propios votantes, cuál… se notó que hubo una estrategia detrás: desde su elaboración, hasta su distribución y aplicación… fue, entonces, propaganda electoral prohibida.

Foto: Especial // ¿Usar acordeón en las Elecciones del Poder Judicial es un delito electoral?

El proyecto del magistrado Reyes Mondragón señala que, al aceptarse que hubo distribución de acordeones, entonces eso implica que hubo grandes violaciones a la ley electoral en la elección judicial.

INE sancionó a candidatos que aparecieron en acordeones de elección judicial

¿Cuáles? Bueno, se menciona el uso de financiamiento prohibido, también la injerencia de partidos políticos o servidores públicos (que por ahí hayan recibido beneficios en algunas candidaturas) y, además, violación a preceptos constitucionales. Todas estas ameritan la anulación de la elección judicial.

Foto: Redes sociales // Uno de los tantos acordeones que andan circulando en redes sociales y por los que denuncian delito electoral.

¿Y sí se reconoció? Bueno, recordemos que hace unas semanas el INE incluso multó a quienes aparecieron en los dichosos acordeones… es decir, se reconoció y hasta se sancionó… sin embargo, a consideración del órgano electoral, el asunto no daba para desconocer victorias de los candidatos electos.

Pues a ver qué pasa con el proyecto del magistrado Reyes Mondragón, el cual será presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para su discusión.