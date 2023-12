Lo que necesitas saber: Los magistrados que exigieron su renuncia, dicen que Reyes Rodríguez se ha sometido "a intereses ajenos" a los del Tribunal Electoral. Él asegura que siempre ha sido honesto e imparcial.

Ni 24 horas duró el posicionamiento del magistrado Reyes Rodríguez. El domingo, aseguró que no se iba… pero anoche cedió a las presiones y dijo “saben qué, siempre sí”. Y, pues ahí está su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Foto: Cuartoscuro.

Renuncia de Reyes Rodríguez será efectiva a partir del 1 de enero

“He decidido presentar mi renuncia como presidente del TEPJF y mi último día en ese cargo será el 31 de diciembre de 2023”, anunció Reyes Rodríguez en un breve mensaje en redes con el que acompañó (oooooootra) carta dirigida a la opinión pública. En ella, sí explayándose en su despedida.

El pasado 7 de diciembre, tres de los cinco magistrados del Tribunal Electoral exigieron la renuncia de Reyes Rodríguez como presidente de la Sala Superior. Según los relatos de ambas partes, primero se hizo en reunión privada y, como el susodicho se negó (pidiendo cuatro días para dar su respuesta formal), entonces los magistrados reanudaron sesión (o más bien iniciaron una de forma ilegal), para dar a conocer de manera pública la exigencia.

Lo anterior se hizo sin la presencia de Reyes Rodríguez y la magistrada Janine Otalora, única que mostró su rechazo a pedir la renuncia del presidente del Tribunal Electoral. Incluso se dijo que, como el magistrado estaba ausente, entonces se podía entender como su renuncia. Total, todo quedó en el aire… hasta el domingo 10, cuando Reyes Rodríguez difundió un comunicado en el que aseguró que no se iba y que, entonces, buscaría dialogar con los magistrados detractores.

En la carta en la que anunció su permanencia como presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez hizo un listado de las supuestas razones por las que sus colegas pedían su renuncia. Según, era por cortar algunos de los privilegios de los que habían gozado hasta su llegada al puesto (viajes en primera clase, disposición de vehículos, etc) y por no solicitar el presupuesto que ellos creían conveniente para el 2024.

Foto: TEPJF Facebook.

Magistrados del TEPJF acusan que Reyes Rodríguez “se ha sometido a intereses ajenos”

En respuesta, los magistrados le dijeron algo así como “no te hagas güey, bien que sabes por qué”. EN su momento, se mencionó que porque ha tomado decisiones erróneas, además de cometer acciones de mala administración. Luego, cuando Reyes Rodríguez se negó a renunciar, fueron un poquito más incisivos: “Sus decisiones carecen de confiabilidad ya que en sus funciones se ha sometido a intereses ajenos al tribunal”.

En su carta de despedida como presidente del Tribunal Electoral, pide que, no porque cedió, se vaya a creer, entonces, lo que dijeron los magistrados: “He sido magistrado electoral por más de 10 años y siempre he actuado con honestidad, imparcialidad y estricto apego a la Ley”, asegura.

El magistrado Reyes Rodríguez seguirá como parte del Tribunal Electoral. Ahora tocará la elección del nuevo presidente de la Sala Superior… la cual se dará en plena crisis del órgano, el cual desde hace más de un mes está incompleto por aquello de que en el Senado no se ha dado el consenso para designar a los suplentes de los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante.

