Lo que necesitas saber: La reforma de AMLO para prohibir el maltrato animal abre la puerta a una nueva Ley General en esta materia y otro par de puntos.

En medio de las protestas contra las corridas de toros y el antecedente de un montón de manifestaciones, AMLO presentó una iniciativa de reforma para prohibir el maltrato animal en México y… un par de cosas más a las que es importante echarle un ojo.

Sobre todo por las manifestaciones que se han llevado a cabo a nivel nacional contra el maltrato animal y las denuncias, los casos, que hemos visto.

“Protesta contra las corridas de toros en CDMX”. Foto: Andrea Murcia-Cuartoscuro.

Y la importancia de erradicar este tipo de violencia contra nuestros amigos los perritos, michis y animales silvestres.

3 puntos de la reforma de AMLO contra el maltrato animal

Por acá les dejamos los puntos más importantes de esta iniciativa, que se ha comentado con tooooooodo el paquete de reformas que AMLO presentó —entre ellas del salario mínimo o la polémica desaparición de los órganos autónomos.

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

1. Busca prohibir el maltrato animal en todo México

Algo que debemos saber es que en México existen leyes que protegen a los animales —de casa y silvestre—, pero la bronca es que no son las mismas, además de que el maltrato animal no está tipificado (o no es un delito) en todo el país.

Cada estado cuenta con su propia legislación al respecto. Hasta el 2024, 31 de los 32 estados han tipificado el maltrato animal, con multas y prisión.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

En 12 estados, este tipo de violencia ya está dentro de sus códigos penales con sentencias que van de los 6 meses a 4 años de prisión.

Entonces, este vacío que quedaba a nivel nacional es el que intentará cubrir la reforma de AMLO contra el maltrato animal con su prohibición y… ¿nuevas leyes?

2. Creación de una nueva ley para protección de los animales

Pues sí. Regresemos a lo que les contamos acá arribita: México cuenta con leyes que protegen a los animales, pero a nivel nacional el maltrato animal no es considerado un delito, aunque 31 estados ya lo tipificaron.

Eso quiere decir que cada estado sanciona y aborda los casos de maltrato animal a su manera.

Foto: Francisco Balderas-Cuartoscuro.

Con la prohibición del maltrato animal esta reforma de AMLO abre las puertas para que el Congreso de la Unión —a.k.a la Cámara de Diputados y el Senado— se ponga a chambear en una Ley General en la materia.

Y, que ahora sí, se cubran los vacíos en cuanto a la definición del maltrato animal, los mecanismos para erradicarlo y para garantizar la vida digna de los animales.

Ojo, algo importante que menciona este punto es que la protección funcionará conforme a la naturaleza y características de los animales, sus relaciones con las personas, la prevención y prohibición del maltrato en la crianza y aprovechamiento de aquellos que sean para consumo humano.

O sea, el Congreso tendrá que trabajar a conciencia para que esta Ley General contra el maltrato animal contemple y aplique para todos los casos, al igual que el asunto de las sanciones.

3. Planes de estudio en escuelas contra el maltrato animal

Para erradicar desde la raíz parte del maltrato animal en México, la reforma de AMLO busca que los planes de estudio incluyan la protección de los animales.

Foto: Cuartoscuro

Así como la prevención y prohibición del maltrato animal en la crianza o aprovechamiento de animales de consumo humano.

En resumen

Mediante los cambios a los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución Mexicana, la reforma de AMLO contra el maltrato animal eleva su prohibición a nivel constitucional —o sea, ya de plano estará prohibido en cuanto el decreto sea publicado en el DOF, si junta los votos necesarios—, abriendo las puertas a una nueva Ley General y esperemos que integral. ¿Ustedes qué opinan de esta propuesta?

Acá les dejamos el enlace donde pueden revisar la iniciativa de la prohibición del maltrato animal —sólo busquen la fecha del 5 de febrero de 2024 y denle clic al Anexo 2 ‘Con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 3o., 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección y cuidado animales’.

Te puede interesar