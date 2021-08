Manada de elefantes que sorprendió a científicos regresa a casa después de un viaje de 500 km

¿Se acuerdan de ellos? Al parecer, la manada de elefantes que se hizo viral en internet por imágenes donde se les veía descansando, y que sorprendió a varios científicos del mundo, por fin regresan a casa luego de un largo viaje por China de más o menos 500 kilómetros.

Hace algunos meses, en internet comenzaron a viralizarse algunas imágenes donde se podía observar a una manada de elefantes recostados sobre el pasto, descansando de un largo viaje que estaban haciendo por China. Pues según información de BBC, estos animales parecen ir de regreso a su casa luego de recorrer unos 500 kilómetros de distancia.

Así es, los elefantes cruzaron por la provincia de Yunnan, llegaron a las afueras de Kunming y ahora parece que regresan a su hogar, ya que se le vio a la manada cruzando el río Yuanjiang, el pasado domingo en la noche. Afortunadamente, de acuerdo con reportes, señalan que los 14 especímenes tienen buena salud

Al respecto, también funcionarios que protegen la vida silvestre indicaron en una conferencia que los elefantes parecían dirigirse al sur, hacia la reserva natural donde viven y que está administrada por la ciudad de Puer.

After an epic 17-month and 500km journey, China’s famous herd of wandering elephants appears to be heading home 🐘🐘 pic.twitter.com/2lkQafBAcw

— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 11, 2021