Ebrard recuerda “suicidio” por no hacer nada en el caso Cienfuegos… ¿y ahora?

Palabras más, palabras menos, AMLO señaló a la DEA (Administración de Control de Drogas) por fabricar una investigación en contra de Salvador Cienfuegos Zepeda y respaldó la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso. A la defensa también se sumó Marcelo Ebrard, quien hace casi dos meses declaró que sería suicida si el gobierno Federal no hacía nada con la investigación.

Y pues ayer que la FGR dio a conocer que las pruebas presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el general Cienfuegos no eran suficientes para acreditar que el extitular de la Sedena tenía nexos con el crimen organizado, en redes los usuarios y las usuarias resucitaron la declaración hecha por Marcelo Ebrard. ¿Se acuerdan?

19 de noviembre de 2020 en la mañanera. Marcelo Ebrard sobre Salvador Cienfuegos: “Para México no existe el escenario de impunidad…y luego no hacer nada sería suicida, para eso mejor no decimos nada, que se quede allá”… pues se cumplió el escenario de la impunidad. pic.twitter.com/jjJEfBLREy — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) January 15, 2021

En conferencia del 19 de noviembre de 2020, el secretario de Relaciones Exteriores declaró que ante el regreso del general, si el gobierno de AMLO no hacía nada, sería algo así como un suicidio.

Aquí la declaración:

“Para México no existe escenario de impunidad. Sería muy costoso para México haber optado por tener esa conversación con Estados Unidos. Lograr que se desestime por primera vez en la historia los cargos contra un exsecretario de Defensa, que se ha retornado a México y luego no hacer nada sería casi suicida“.

Tres doritos después… “No es que no se haya hecho nada”: Ebrard

“Ayer resuelve la fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la Agencia estadunidense encargada del combate a las drogas, por la DEA”, dijo AMLO antes de que Ebrard entrara con una breve relatoría de la detención y retache del exfuncionario de Enrique Peña Nieto.

Pero vámonos con las declaraciones (el antes y después) del secretario de Relaciones Exteriores hechas en la mañanera.

Fue el mismo Ebrard que se acordó de lo dicho aquel 19 de noviembre de 2020 —cuando el gobierno de AMLO prometió que la FGR llevaría a cabo una investigación para saber si los cargos contra Cienfuegos, narcotráfico y lavado de dinero, aplicaban en nuestro país.

Al respecto, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México aseguró que el gobierno Federal no se hizo pato con el caso y que con las pruebas recabadas por la DEA, la FGR sustentó que Salvador Cienfuegos no tenía nexos con el crimen organizado.

Y recalcó: “No es que no se haya hecho nada, sí se hizo. No hay manera de vincular a Cienfuegos, es más, en México no lo habrían podido detener”.

Prometen dar a conocer el expediente de Salvador Cienfuegos Zepeda

Al final de esta exposición, el secretario prometió dar a conocer el expediente armado por el Departamento de Justicia contra Salvador Cienfuegos Zepeda —ooootra vez con el discurso de que la FGR citó a Cienfuegos, a sus abogados y confrontó su versión con las pruebas de la DEA.