Foto: Presidencia-Cuartoscuro.

AMLO respalda exoneración de Cienfuegos y acusa que la DEA “fabricó” los delitos

Después de que la Fiscalía General de la República anunciara que no ejercería ninguna acción penal en contra de Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de Defensa Nacional (Sedena), AMLO inició la mañanera de este 15 de enero respaldando la decisión de la FGR porque "no pueden haber represalias, venganzas y no se pueden inventar delitos".