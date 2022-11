Si tenían planeado cantarle las mañanitas o ir a Palacio a mentarle su máuser por (según) tener la intención de destruir al INE… pues ni una ni otra: ese día AMLO no estará disponible.

Ante la proximidad de la llamada “Marcha para Defender al INE”, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo en la mañanera de ayer, 7 de noviembre, “¡van!”… total, si es que la protesta llega a Palacio Nacional, ese día ni va a estar presente.

Foto: Presidencia

“Libertad completa. Yo voy a hacer una gira en el sureste y, como es el día de mi cumpleaños, el día 13, ni voy a estar aquí”.

“Libertad y todos a manifestarse, pues así es la democracia, no podemos estar de acuerdo en todo, menos con ellos, ahora sí que como dicen los jóvenes: zafo”, agregó AMLO.

#YoDefiendoAlINE como institución, como legado de la lucha valiente de hombres y mujeres por la democracia de nuestro país #YoSíVoyALaMarcha pic.twitter.com/Gko8YwebK0 — Margarita Zavala (@Mzavalagc) November 7, 2022

Con “ellos”, el presidente se refiere a los convocados por el empresario Claudio X. González y el expresidente Vicente Fox, entre otros de sus detractores. Personajes que, según AMLO, se han visto afectados por su gobierno y que prevén “vacas flacas” con la reforma electoral que propone… en la cual se vislumbra modificar un tantito mucho al Instituto Nacional Electoral (INE). De ahí que el próximo 13 de noviembre se hará una movilización para “defender” al órgano electoral.

Captura de pantalla

“Es una cúpula de poder económico y de poder político con achichincles, voceros y despistados aspiracionistas que buscan llegar a ser fifís, y desde luego los medios de información. Entonces, eso es lo que está en el fondo”, señaló el presidente.

De acuerdo con AMLO, estamos en primera fila de lo que denomina “una lucha política” en la que los que protestarán el 13 de noviembre para “defender al INE” lo que realmente quieren es “que continúe el régimen de corrupción”.

Captura de pantalla

“Lo que está en el fondo es que quieren seguir robando, porque no tienen llenadera, quieren mantener privilegios y ellos están a favor (…) de un sistema político muy parecido a la oligarquía, al gobierno que definía Aristóteles como el gobierno de los ricos, un gobierno en donde todos los intereses cuenten, menos el interés del pueblo”.

En la reforma electoral contra la que se manifestarán el próximo 13 de noviembre, AMLO propone que los consejeros del INE sean elegidos por el pueblo bueno y ya no por los partidos. “¿Por qué no los eligen los ciudadanos? ¿Qué, eso no es democracia? ¿Por qué le tienen miedo al pueblo?”

FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Además, se prevé una disminución del presupuesto del INE, lo cual acabará por representar un recorte al salario de los consejeros del órgano electoral… y bueno, también se propone la eliminación de organismos locales del INE, así como decirle “adiós” a los diputados plurinominales.

“Entonces, eso es lo que plantea la reforma que estamos enviando al Congreso, y se oponen”, concluyó AMLO.

La marcha para “Defender al INE” se promueve en redes sociales con el hashtag #ElINENoSeToca. Según la información que se difunde en redes, iniciará el domingo 13 de noviembre a las 10:30 horas, en el Ángel de la Independencia. No se tiene planeado que llegue a la plancha del Zócalo… según los flyers, nomás al Hemiciclo a Juárez.

¿Por qué todo el mundo dice que la democracia está en riesgo? ¿Para qué entrarle a la defensa del INE?

Aquí te cuento LA NETA de la Reforma Electoral ⬇️?

¡Nos vemos este domingo en el Ángel de la Independencia y en tus redes sociales! #MarchaPorLaDemocracia pic.twitter.com/viiuKX7X0g — Gustavo de Hoyos Walther (@gdehoyoswalther) November 7, 2022