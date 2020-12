Y en la imagen del día: Margaret Keenan, la primera persona que recibe vacuna contra COVID-19

Apunten el 8 de diciembre en el calendario, ya que pasará a la historia como el día en que se aplicó por primera vez la vacuna contra el COVID-19… fuera de estudios. Y la primera persona en recibirla fue Margaret Keenan, una mujer de 90 años de Reino Unido.

Como se había anunciado, hoy inició la primera gran campaña de vacunación contra el COVID-19, esto luego de que Reino Unido otorgara los permisos sanitarios al medicamento desarrollado por Pfizer y BioNTech.

Según lo previsto por las autoridades de Reino Unido, las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 irán para personas pertenecientes a los grupos de riesgo. Uno de ellos, el de adultos mayores, del que Margaret Keenan forma parte.

La imagen de Margaret recibiendo la vacuna ya corre por redes sociales. La dosis fue aplicada en el hospital Universitario de Coventry.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Salud, la mujer –que la próxima semana cumplirá 91 años– dijo sentirse “privilegiada” al ser la primera persona en el mundo en recibir la vacuna anti COVID, ya completamente aprobada.

“Es el mejor regalo de cumpleaños anticipado que podría desear, porque finalmente puedo esperar pasar tiempo con mi familia y amigos en el Año Nuevo, después de estar sola durante la mayor parte del año”.

Efectivamente, al recibir la vacuna, se espera que el COVID-19 le haga los mandados a doña Margaret, por lo que –en teoría– ya no tendrá broncas en acercarse a cualquier persona, sin el riesgo de contraer la enfermedad pandémica… sólo tiene que esperar a recibir la segunda dosis.

‘I can’t thank May and the NHS staff enough who have looked after me tremendously, and my advice to anyone offered the vaccine is to take it — if I can have it at 90 then you can have it too!’ pic.twitter.com/mlIwvp6g0f

— NHS England and NHS Improvement (@NHSEngland) December 8, 2020