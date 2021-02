Esposa de Emilio Lozoya busca amparo contra orden de aprehensión

No le hace que a su marido no le fue tan mal en su enfrentamiento con la justicia mexicana. A Marielle Helene Eckes, esposa de Emilio Lozoya, no le prende nada la idea de ser detenida y, para evitar sustos, ya busca su respectivo amparo.

Esta nada sorprendente información fue publicada por Reforma, en donde se indica que Eckes ya realizó el trámite para protegerse de la justicia mexicana y éste ya fue aprobado por el Juez Segundo de Distrito en Amparo Penal en la CDMX. Así que la esposa de Lozoya sólo tiene que esperar a que se le conceda el beneficio legal.

Será el próximo 4 de marzo cuando sepamos si la sra. Lozoya recibe o no su amparo. Para decidir esto, el juez deberá conocer todas y cada una de las órdenes de aprehensión que hay en contra de la susodicha. Puede o no conceder el amparo… o, en una tercera opción, ordenar la reposición del proceso.

De acuerdo con Proceso, Marielle Helene Eckes se encuentra prófuga de la justicia, toda vez que sobre ella pesan (hasta donde se sabe) órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Esposa de Lozoya estaría involucrada en caso Odebrecht

Aunque unas órdenes de detención fueron emitidas desde 2019, apenas la semana pasada se dio a conocer que la que es por defraudación fiscal. Quizás es por eso que apenas está solicitando el amparo… no vaya a ser que la agarren por ese delito y valgan barriga todos estos meses en fuga.

Así como Emilio Lozoya, Marielle Helene Eckes estaría involucrada en transas de Odebrecht. Ella habría participado en la transferencia de los sobornos que recibió su esposo y que fueron a dar (aparentemente) a la campaña Enrique Peña Nieto, cuando éste apenas era candidato a la presidencia de México.

Ahhh, pero también está metida en el caso de Agronitrogenados. Recordemos que, en 2019, fue asegurada una residencia en Ixtapa, Zihuatanejo, la cual habría sido un “obsequio” de Altos Hornos… adquirida apenas 12 días después de que PEMEX dio luz Verde para la compra de la empresa chatarra. Esa casita quedó a nombre de Marielle Helene Eckes.