La travesía de Alejandra: La mexicana que se atoró en Marruecos por la variante Ómicron

Con el descubrimiento de una nueva mutación del virus SARS-CoV-2, que provoca el COVID-19, varios países han cerrado fronteras, especialmente con naciones de África. Este cierre de fronteras en tan corto tiempo ha dejado a miles de turistas varados a la espera de una oportunidad para regresar a sus países de origen, entre ellos, mexicanos.

Alejandra y su novio planearon un viaje a Marruecos por más de dos años. Tras vacunarse contra COVID en México, se les presentó la oportunidad de viajar y lo hicieron, solo que ahora no pueden salir del país africano por la suspensión de conexiones aéreas y vuelos directos.

Se encuentran en la ciudad de Marrakech a la espera de que la aerolínea que los sacaría de Marruecos les de una respuesta sobre lo que va a pasar con los boletos de regreso que ya habían pagado: si les da un reembolso o les reprograma un vuelo de salida. Mientras no tienen de otra más que esperar.

Incertidumbre y COVID: la travesía para regresar a casa

Haciendo malabares para comunicarse debido a la mala conexión, Sopitas.com platicó con Alejandra Montes, mexicana que actualmente está varada junto con su novio en Marruecos a la espera de que la aerolínea que los traería a casa les de una respuesta de lo que pasará con su vuelo.

Esta pareja de mexicanos llegó al país africano el 21 de noviembre pasado, organizaron todo el viaje a través de una agencia, presentaron una prueba PCR negativa junto con sus certificados de vacunación y no tuvieron ningún problema hasta que les avisaron que la aerolínea Iberia había cancelado el vuelo de salida, que estaba programado para este 3o de noviembre a la 1:55 de la tarde.

Al acercarse a la aerolínea para obtener una respuesta de lo que pasaría con el regreso, les dijeron que no podían darles solución directamente ya que quien compró los boletos fue la agencia. Además, que ya estaban en coordinación con las autoridades de Marruecos para organizar vuelos de repatriación pero dando preferencia a turistas españoles y después, si podían, otras naciones.

En el aeropuerto de Marrakech les dijeron que todos los vuelos, de entrada y salida, estaban cancelados, que nadie les podía dar información y que todo asunto a tratar era por teléfono con la aerolínea. Desde ese momento la agencia de viajes está a la espera de que Iberia les resuelva si habrá un reembolso para que ellos puedan moverse de ciudad y conseguir otro vuelo, o si habrá una re programación de vuelos próximamente.

¿Y la Embajada de México?

Alejandra nos cuenta que se pusieron en contacto con la Embajada de México a través de Twitter y a pesar de que recibieron respuesta de inmediato, les dijeron que lo único que podían hacer era darles información de los vuelos de repatriación que se habían abierto, además de la recomendación de cambiarse de ciudad a un aeropuerto más grande.

“Nosotros no nos queríamos mover sin tener una certidumbre de encontrar un vuelo ya que allá no tenemos hospedaje ni nada, entonces decidimos esperarnos a podernos contactar con la agencia. Lo que nos han dicho es que siguen a la espera de que la aerolínea les de una respuesta. Ellos han buscado otras alternativas de vuelos para sacarnos de Marruecos y trasladarnos a Madrid, aunque sea por otra aerolínea pero no han podido encontrar algún vuelo“.

Lo que observaron al contactar a la Embajada de México es que no son los únicos. Alejandra calcula que hay al menos 20 casos de mexicanos varados en Marruecos, aunque algunos ya lograron salir del país. Explica que la empezaron a contactar varias personas para preguntarles cómo le estaban haciendo y así ayudarse entre todos.

La solución, para algunos, fue salir con dirección a París, en Francia, y aquí viene otro problema: la vacuna contra COVID. No todos los países aceptan el ingreso de turistas con algunos esquemas de vacunación, por ejemplo, la vacuna rusa Sputnik que Alejandra y su novio se aplicaron en México.

Europa no acepta la vacuna rusa, por lo que aunque esa fuera la solución de salida, no podrían ingresar a esos países.

Por lo mientras la agencia de viajes les está gestionando las noches adicionales en el hotel en que se hospedan, pero la incertidumbre es grande y el dinero poco a poco se acaba: lo que urge es una solución.

“Por el momento no tenemos fecha de regreso“, explica.

La repatriación de extranjeros

Desde las 00:00 horas del lunes 29 de noviembre las autoridades de Marruecos anunciaron la suspensión temporal, por dos semanas, de todas las conexiones aéreas, así como vuelos directos y las dos conexiones marítimas con Francia. Explicaron que a partir de ese momento solo se podría repatriar a ciudadanos extranjeros en vuelos especiales, programados para la primera semana de diciembre partiendo desde la ciudad de Casablanca y rumbo a París/Madrid.

Entre Marakech y Casablanca hay una distancia de más de dos horas en carro.