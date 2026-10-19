Lo que necesitas saber: Maru Campos aseguró que su gobierno entregará la información y atenderá las diligencias que soliciten las autoridades federales, siempre conforme a la ley.

Las cosas en el caso de César Jáuregui están lejos de calmarse y es que resulta que, luego de que este 19 de octubre las autoridades reaprehendieran al exfiscal, quien recuperó su libertad ese mismo día y solo duró una hora fuera de prisión, Maru Campos se sumó a la conversación sobre el caso.

Nueva detención de César Jáuregui // X:@politicomx (captura de pantalla).

Y es que esta tarde publicó un video en sus redes sociales para hablar del caso de una persona que no solo era cercana a ella en lo político, sino también en lo personal.

En el mensaje, la gobernadora de Chihuahua mencionó que la investigación estatal ya concluyó su etapa inicial y que la Fiscalía judicializó el caso por presuntos delitos del fuero común.

Además, informó que en abril creó una unidad especializada dentro de la Fiscalía de Chihuahua para investigar los hechos de El Pinal y determinar si otros servidores públicos cometieron delitos o faltas graves. También aseguró que las autoridades actuarán dentro de sus atribuciones.

Pero eso no sería todo, y es que resulta que también tocó el tema de la investigación que lleva la Fiscalía General de la República (FGR), aclarando que se trata de una causa distinta a la estatal.

Asimismo, aseguró que su gobierno entregará la información y atenderá las diligencias que soliciten las autoridades federales, siempre conforme a la ley.

“Nadie que sirva o que haya servido en mi gobierno, nadie, está por encima de la ley. En Chihuahua la ley se aplica sin distinción. Aquí no se protege a nadie ni se persigue a nadie”, declaró la gobernadora.

Su respuesta fue contundente, sin embargo, nadie puede negar la cercanía que compartían y que seguramente estas declaraciones causarán polémica.

Por el momento, habrá que esperar para ver qué sigue en el caso, pues el próximo 22 de octubre, a las 10:00 horas, el juez determinará si vincula a proceso al exfiscal de Chihuahua o no.