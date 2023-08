Lo que necesitas saber: Desde hace varias semanas los libros de texto gratuitos son tema de conversación. Es por eso que le preguntamos a una profesora de 5° su opinión.

En los últimos días el asunto de los nuevos libros de texto y la Nueva Escuela Mexicana vaya que ha dado de qué hablar. Que si el virus del comunismo, que si los errores de la infografía del Sistema Solar, que si están raros, etc.

Por acá nos echamos un clavado a las versiones digitales de los libros de texto de primaria y secundaria. Encontramos varias cosas que acá les explicamos con calmita.

Pero ¿qué es lo que saben los profesores que son los que estarán al frente de los grupos? ¿qué información les han pasado?

En Sopitas.com platicamos con Ana Ofelia Castillo, quien es maestra en una escuela pública del Valle de México y este año estará al frente de un grupo de 5° grado de primaria.

¿Qué tanto saben los profesores sobre la nueva estrategia educativa?

Ana Ofelia nos cuenta que desde enero de este año empezaron las juntas de consejo, en donde les platicaron de la Nueva Escuela Mexicana y en general de la nueva estrategia que estaba plasmada en los programas educativos.

Los nuevos libros de texto, físicos, llegaron a la primaria en la que trabaja apenas a finales del mes de julio, pero solo los de primero y segundo grado, los demás aún no los reciben.

Uno de los primeros puntos que este equipo de trabajo notó, al revisar los libros a los que han tenido acceso, es que no se cumple con el proceso de lecto-escritura.

“Ya son libros de 200 y tantas hojas, que tienen puro texto y los niños, sobre todo de escuelas públicas, no salen del preescolar leyendo ni escribiendo, sobre todo después de la pandemia de COVID-19. Se da por hecho que los niños ya salieron leyendo y escribiendo”, explica.

La docente nos cuenta que aproximadamente en las últimas 8 juntas de consejo a los profesores les dieron una empapada de lo que iba la Nueva Escuela Mexicana: el perfil que deben tener los alumnos al egresar, los campos formativos, los ejes curriculares y así hasta llegar a la evaluación.

Cuenta que a pesar de que se habla de una capacitación para los profesores, al menos hasta el momento no ha ocurrido. No es que digamos que nunca les darán la capacitación que necesitan para saber cómo usar los libros, pero a un mes del regreso a clases eso no ha ocurrido.

Describe lo anterior como talleres, talleres en donde las autoridades de la escuela les contaron lo que saben, más o menos, de este nuevo modelo

“Pues ni las mismas autoridades saben qué es lo que está pasando, cómo se va a trabajar. Esto es como una cadenita. Mi directora fue asesorada por la supervisora de zona, alguien más asesoró a la supervisora y esa persona fue asesora por alguien más arriba. Entonces es como un teléfono descompuesto. Pero creo que es importante que las personas que hicieron estos libros de texto, algún especialista, baje a las escuelas a explicarnos cómo va a ser, porque hasta la fecha no sabemos qué vamos a hacer“.

La profesora que este año estará frente a un grupo de 5° grado afirma que en definitiva se viene un gran reto para los estudiantes, para ellos mismos como docentes y también para los padres de familia. Sobre todo porque vamos saliendo de una pandemia de COVID-19 que, entre muchas otras cosas, paralizó las escuelas y las clases.

“En estas semanitas que llevamos de “descanso” he estado tratando de tomar cursos, de investigar en todos lados y de hacer mi planeación con lo que tengo, acercándome a los nuevos libros de texto, para poder estar preparada lo más posible y bajarlo a mi grupo“.

“La verdad es que pues con las maestras con las que he platicado, no estamos nada a gusto con estos libros. Los niños tienen un poco o un mucho de rezago después de la pandemia, necesitan de atención más personalizada y especializada, reforzar conocimientos, porque vienen de tomar clases a distancia, que no es lo mismo. Y ahora se enfrentan a un cambio radical, del que sabemos muy poco, es un cambio muy repentino que tampoco nos consultaron. Al menos a mi escuela no fue nadie a preguntarnos qué opinábamos o qué pensábamos. Nada“.

Explica que ella tuvo un grupo de sexto grado, el año pasado, y le tocó aplicar una serie de evaluaciones que están programadas y enfocadas a los alumnos que van a secundaria, algo así como el famoso examen de olimpiada.

“Así a grandes rasgos les preguntan de todo lo que vieron en la primaria para saber cómo andan de conocimientos ¿te imaginas? Vienen de pandemia, los de cuarto año de pronto pasaron a sexto en presencial, tienen que repasar y ver nuevos temas. Se van a topar con un examen para evaluar toda la primaria, con un nuevo modelo de educación, y con otro diagnóstico llamado Mejoredu, para saber cómo vienen de la pandemia”.

Entonces, al menos hasta el momento en el lugar en el que trabaja esta profesora, el plan es que no hay plan. Si bien no sabemos si la estrategia funcionará o no en el futuro, lo que falta con urgencia es el acompañamiento cercano con los docentes, los que tendrán que aplicar la estrategia al frente del grupo.

Monitoreando redes sociales encontramos una publicación de la que vale la pena hablar: “Mi problema personal con la Nueva Escuela Mexicana es que a los docentes les dice qué hacer y porqué, pero no el cómo. Sigue faltando un acompañamiento de verdad hacia los maestros de educación básica y sobre todo para quienes trabajan con escuelas multigrado“.

“La NEM está bien, pero significa para los docentes reestructurar sus planes y programas, sus asignaturas y son muy pocos los que tienen un acompañamiento real de sus ATPs y supervisores, muchas veces les toca hacer todo el trabajo solos“, se lee.

Entonces, si no hay un acompañamiento, una capacitación real, para los docentes que están frente a los grupos y al regreso a clases cada escuela hace lo que cree mejor… ¿la estrategia funcionará?

¿Qué es eso de la Nueva Escuela Mexicana?

Todo tiene que ver con la reforma constitucional en materia de educación que se hizo por allá de 2019, ya en la administración del actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

Todo se basa en la Nueva Escuela Mexicana (NEM) que a su vez es el “alma” del Acuerdo Educativo Nacional.

“El objetivo primordial de la Nueva Escuela Mexicana es reorientar al sistema educativo nacional para poner en el centro de su esfuerzo el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes“, afirmó en su momento el entonces secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán.

Dijo también que este nuevo acuerdo garantizaba el derecho de las maestras y los maestros a un sistema integral de capacitación, con mayores herramientas para que puedan desarrollar sus funciones, así como la capacitación para los contextos locales y regionales.

Entonces la Nueva Escuela Mexicana es una propuesta pedagógica que tiene por objetivo “el desarrollo humano integral del educando, reorientar el Sistema Educativo Nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad”.

Algo así. Si ustedes se acuerdan de los libros de matemáticas, español, ciencias naturales y demás, eso ya no se usará.

Y justamente eso es un poco de lo que nos saltó cuando revisamos los libros de texto, bueno, la versión en PDF.

El Plan de Estudios para los nuevos ciclos escolares siempre hablaba de una educación integral, que no estaría separada por materias. Eso hace que, en todos los libros de primaria, los temarios parecen pasados por una licuadora.

Hablan de contaminación y brincan a números naturales. Sucede en todos los tomos, pero, solo como ejemplo: en los libros de 3º de primaria pasan de hablar del sistema locomotor del cuerpo humano —en la página 70— a, una hoja después, darte una lección sobre los ángulos rectos.

Esto es un poco de lo que les contamos acá mero. Además, digamos que los temas aparecen solo como flashes de información, sin actividades específicas, al menos en los que van para los niños.

De igual forma por acá les dejamos un resumen cortito de cuáles son las polémicas que han surgido en redes sociales al respecto.

