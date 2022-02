‘El Mijis’ en su último mensaje avisó que lo habían detenido policías (los GAFE)

A más de 10 días de desconocerse el paradero de Pedro Carrizales, El Mijis, la periodista Azucena Uresti difundió el audio del que sería el último mensaje que el exdiputado envió antes de desaparecer.

“Mi amor, ya voy para allá, gracias a Dios ya me soltaron. Me tenían detenido los policías, los GAFES, pensaron que era de los malos, pero gracias a Dios ya voy para allá, no te preocupes, te amo“, fue el mensaje que El Mijis mandó a su pareja.

De acuerdo con la periodista Azucena Uresti, se desconoce desde cuál parte El Mijis mandó el mensaje. Al parecer, todo apunta a que fue en Tamaulipas. Pero falta que las autoridades confirmen esa información.

Pedro Carrizales, El Mijis, fue visto por última ocasión el 31 de enero, en un hotel de Saltillo, Coahuila. Según el reporte de desaparición, el exdiputado local de San Luis Potosí iba con rumbo a Monterrey, Nuevo León.

Luego de darse a conocer la ficha de búsqueda, las autoridades de Nuevo León iniciaron con las investigaciones. El vicefiscal de la entidad comentó a Azucena Uresti que el análisis de información apuntaba a que El Mijis podría encontrarse en Laredo, Tamaulipas.

“Tenemos dos fechas en particular de su último movimiento, una el día 1 de febrero, otra el 4 de febrero, en estas dos fechas hay información de que pudo haber estado en Tamaulipas”.

Para confirmar lo anterior, parece que las autoridades están a la espera de información que ofrezca la concesionaria del servicio telefónico que utiliza el exdiputado.

¿Y quiénes son los GAFES que menciona El Mijis?

De acuerdo con diversos sitios especializados en el tema, GAFE son las siglas del Grupo Aeromóvil de Fuerzas especiales (GAFE), también conocido como Cuerpo de Fuerzas Especiales. Es decir, es una unidad de élite del Ejército Mexicano dedicada, especialmente, a operaciones encubiertas.

¿Y qué se traían con El Mijs? Se desconoce… así como también se desconoce si las autoridades ya pidieron información al Ejercito, para ver si éste puede ofrecer información que ayude a la localización del exdiputado.

Hace unos días, algunos medios señalaron que Pedro Carrizales había sido localizado sin vida. Sin embargo, desde la cuenta oficial del MIjis se desmintió esta información. Las autoridades piden llamar al 911 en caso de conocer algún dato sobre el exlegislador de San Luis Potosí.