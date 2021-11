La ironía: 7 médicos se infectan de COVID-19 tras asistir a una cumbre antivacunas

Pues no, no es que nos alegre esta noticia, pero… Siete médicos de Estados Unidos que no estaban muy de acuerdo con eso de la vacunación contra COVID-19, se infectaron con el virus por asistir (mira tú) a una cumbre antivacunas a principios de noviembre.

Médicos se habrían contagiado de COVID-19 en cumbre antivacunas

Resulta que los médicos aquí citados eran defensores de prevenir y tratar COVID-19 con Ivermectina; defendían a capa y espada su uso bajo el argumento de que ellos llevaban toda la pandemia tomándolo y no se habían contagiado.

Pero el pasado 6 de noviembre asistieron a una cumbre antivacunas en Florida, una de esas que han tomado mucha fuerza en Estados Unidos y otros países ante las exigencias de presentar certificados de vacunación para viajar y entrar a ciertos establecimientos.

En dicha cumbre pretendían discutir no sólo el uso de la Ivermectina como un tratamiento infalible contra COVID-19, también querían poner sobre la mesa la inmunidad natural del humano contra el virus, así como plantear acciones contra los mandatos de las autoridades de presentar certificados de vacunación.

El organizador de la cumbre reconoció que los médicos se infectaron

El punto es que, irónicamente, ese mismo día se habrían contagiaron de COVID-19. De acuerdo con información del medio local Newsweek, todos comenzaron a presentar síntomas unos días después de la conferencia.

Pero qué crees, el organizador de la cumbre dice que va, se contagiaron, pero que eso no necesariamente pudo suceder en la reunión antivacunas. Se trata de un tal John Littell, quien reconoció que los 7 médicos se infectaron, pero dijo que agarraron el virus en sus ciudadades de origen antes de la cumbre y no en ella.

Aunque la FDA no recomienda en lo más mínimo el uso de Ivermectina, Littell se ha dedicado a prescribir recetas para este medicamento a personas que no las pueden conseguir en sus ciudadades, además de asegurar que las alertas de los Institutos de Salud no la recomiendan por “una campaña de relaciones públicas diseñada para destruir la reputación del medicamento”.

Alrededor de 900 personas estuvieron en la conferencia antivacunas de aquel día.