Que no es para tanto: Esto es lo que dice Gatell sobre la variante Ómicron

Hugo López Gatell «finalmente» habló sobre la nueva variante de COVID-19, B.1.1.529, nombrada oficialmente como Ómicron. El subsecretario de Salud se expresó en Twitter al respecto y por acá te traemos letra por letra lo que escribió.

Empecemos por el hecho de que aplicó su ya clásica “No hay evidencia”, ahora con esta nueva variante de COVID-19 detectada en Sudáfrica. De acuerdo con el buen Gatell, aunque ya se está hablando mucho de Ómicron, la evidencia científica no respalda todo el caos que está desatando.

Seamos sinceros, la verdad es difícil no notar que su discurso es muy similar a los momentos en que inició la pandemia, cuando dijo que COVID-19 no era una enfermedad grave y que no había razón para tomar medidas sanitarias. Días después inauguró la Jornada Nacional de Sana Distancia «porque pues siempre sí», pero ahora dijo algo similar de la variante Ómicron.

El subsecretario de Salud afirma que por ahora nadie puede decir que la nueva variante es más virulenta, aunque sí más transmisible que otras variantes. Además, dice que tampoco se puede señalar que tenga la capacidad de evadir la respuesta inmune de las vacunas que se han desarrollado hasta ahora.

“Ómicron es la más reciente variante de preocupación del SARS-CoV-2; algunos datos sugieren que tiene mayor transmisibilidad que las previas. No se ha demostrado que sea más virulenta ni que evada la respuesta inmune inducida por las vacunas“, puso el subsecretario en su Twitter.

Y sobre eso de que muchos países ya comenzaron a cerrar nuevamente sus fronteras a viajeros procedentes de distintos países de África, él considera que esa medida es poco útil y que sólo trae problemas. En pocas palabras, Gatell piensa que la variante Ómicron no es para tanto pues calificó como “desproporcionada” la información sobre ella.

“Las restricciones de viajes o cierres de fronteras son medidas poco útiles; afectan la economía y el bienestar de los pueblos. La información difundida sobre los riesgos de la nueva variante es desproporcionada respecto a lo que muestra la evidencia científica existente”, finalizó su mensaje. ¿Apoco no suena a lo mismo que dijo en marzo del 2020?

Pues esperemos que Gatell tenga razón sobre Ómicron, porque si no…