Salió peor: Metro ha invertido mil 835 millones de pesos en fallas de la Línea 12

Ahora sí que como dirían las abuelitas: salió más caro el caldo que las albóndigas. Y es que de acuerdo con una investigación realizada por el portal Animal Político, el Metro de la CDMX ha invertido mil 835 millones de pesos en arreglar fallas y darle mantenimiento a la polémica Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Tras hacer una revisión de las erogaciones que el STC ha hecho para atender las fallas de la línea más reciente del Metro, Animal Político encontró que del año 2014 a la fecha se han invertido mil 835 millones de pesos en labores de mantenimiento. Lo peor es que la cifra seguramente aumentará más y más próximamente.

La Línea 12 ha necesitado de mucho financiamiento después de su inauguración

Y es que las autoridades ya informaron que están haciendo todo lo posible por restaurar la Línea 12 del Metro CDMX y vuelva a operar de manera normal. Sin embargo, no será una tarea fácil, pues hace unos días un dictamen que mandó a hacer el gobierno capitalino indicó que los problemas en la estructura podrían ser peor de lo que parecen.

De acuerdo con el Colegio de Ingenieros Civiles de México, después de un análisis de más de 11 kilómetros de estructuras se encontraron fallas visibles en el 32% de la Línea 12 del Metro. Y decimos visibles porque se identificaron los detalles a simple vista o analizando fotografías de las estructuras.

Las “circunstancias” o fallas más graves en la Línea 12 se encontrarán en los siguientes niveles de análisis estructurales y matemáticos, los cuales no son muy alentadores pues el dictamen indica que al menos el 68% del Metro tiene afectaciones de Grado C, que si bien no son preocupantes, no dejan de ser parte del problema.

Financiamiento millonario que al parecer no ha sido de tanta ayuda

Durante su reportaje Animal Político enlista todas las ocasiones en las que la Línea 12 del Metro CDMX ha recibido mantenimiento o financiamiento desde su inauguración. Una de ellas fue el contrato por mil 558 millones de pesos que el Metro firmó con las empresas CAF México y Provetren a fin de que construyeran y dieran mantenimiento a los convoyes hasta el año 2026.

Otro, por ejemplo, fue en marzo de 2014 cuando la línea tuvo que cerrarse para repararla, pues apenas a unos cuantos meses de haberse inaugurado ya comenzaban a presentarse las fallas en las vías férreas que se desgastaban a una velocidad impresionante. Un desperfecto que implicó una inversión de mil 200 millones de pesos.

Y que se ha realizado por varias circunstancias

En 2016 el Metro también anunció que se daría mantenimiento permanente a la Línea 12 para evitar otro cierre. Esto seria a través de la empresa francesa TSO que durante todo el año y por las madrugadas se encargó de checar que todo estuviera en orden. Algo que ha tenido un costo anual de 120 millones de pesos desde entonces.

Y no dejan afuera los daños estructurales que dejó el terremoto del 19 de septiembre de 2017, el cual provocó estragos en varias columnas del tramo elevado de dicha línea. Para atender estas fallas y revisar a fondo los daños en todas las columnas, el Metro de la CDMX invirtió cerca de 15 millones de pesos.

Algo que quizá se hubiera evitado si la Línea 12 del Metro CDMX se hubiera realizado

Animal Político indica que en los mil 835 millones de pesos no entra lo que las autoridades han desembolsado el peritaje que se realiza actualmente y el cual determinará las fallas que causaron la tragedia del pasado 3 de mayo, cuando uno de los trenes cayó del viaducto y se cobró la vida de 26 personas y dejó a otras 106 heridas.

Tampoco se contemplan los gastos en transporte provisional que ha hecho el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, quien deberá seguir financiando lo que la Línea 12 del Metro necesite para poder brindar el servicio a los usuarios. Algo que quizá sería diferente si dicha línea no se hubiera hecho a las prisas y por ahorrar dinero.