CDMX is “truly magical”: Metrobús viajó con las puertas abiertas pese a riesgos

Mientras se escuchaba el clásico “tururú”, una unidad del Metrobús CDMX abrió sus puertas y así las dejó durante un buen tramo de la Línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya.

Y pues… aquí tenemos otra historia de CDMX is truly magical gracias al video que compartió un usuario en Twitter, donde recomendó que la neta no nos recarguemos en las puertas del Metrobús —o el Metro— porque pueden suceder cosas así.

Al respecto, el personal del Metrobús CDMX respondió con el siguiente mensaje.

Metrobús viajó con las puertas abiertas pese a riesgos

“El Centro de Control levantó el reporte correspondiente. Por la gravedad y riesgo que representó el hecho, de acuerdo a nuestras Reglas de Operación, la empresa concesionaria es acreedora a la máxima sanción: deducción de $12,626 pesos”.

Esta fue la respuesta del equipo del Metrobús CDMX luego del reporte hecho en redes, la tarde del 21 de febrero.

No fue para menos porque las puertas de la unidad se abrieron después de avanzar de estación y luego de que se escuchara el aviso “próxima estación”.

Así se mantuvieron un buen tramo, sin ninguna reacción o indicación del chof y mientras los usuarios mantenían su distancia con la línea amarilla de la unidad —¿qué hubiera pasado si el Metrobús hubiera ido lleno como es usual en el horario de entrada a las oficinas? o ¿si alguien se hubiera acercado o recargado en las puertas? Una tragedia.

Justo por estos riesgos fue que la cuenta de Twitter del Metrobús respondió de inmediato. Ahora sabemos que además de la sanción de más de 10 mil pesos, el gobierno de CDMX pedirá un dictamen al fabricante para saber qué pasó ahí.

Y por último, el Metrobús terminó por recordar que su chamba y compromiso es ofrecer viajes seguros en la gran Tenochtitlan.

Por acá les compartimos el video de la denuncia: