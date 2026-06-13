Lo que necesitas saber:

El gobierno de la CDMX nos adelantó el desfile del Día de Muertos y por ello habrá estaciones del MB que estarán cerradas de las 11:00 a las 17:00 horas.

¿Vas a asistir al Gran Desfile Mundialista? Pues presta mucha atención porque si pensabas llegar a Paseo de la Reforma en el Metrobús, habrá muchas estaciones cerradas y eso podría dificultar tu llegada.

Y aunque estamos todavía en la primera mitad del año, el gobierno de la CDMX quiso adelantar el desfile del Día de Muertos para mostrarles a todos los extranjeros que nos visitan por el Mundial una gran parte de nuestra cultura que nos da identidad como mexas.

Y si tú querías disfrutar de este evento, apúntale bien porque no habrá servicio de MB en estas estaciones:

Anótale bien: el Metrobús cerrará estas estaciones por el Gran Desfile Mundialista
Foto: @GobCDMX

Estaciones de MB cerradas por el Gran Desfile Mundialista

El Gran Desfile Mundialista dará comienzo en punto de la 1:00 de la tarde e irá de la Glorieta de la Diana Cazadora al Monumento a la Revolución. Este evento contará con figuras monumentales, música y buen despapaye que también nos identifica como mexicanos.

Y por ello, el Metrobús lanzó por medio de sus redes sociales las estaciones que no estarán en servicio, para que no te vayan a agarrar las prisas y ya estando ahí no sepas ni pa’ dónde moverte.

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Metrobús extenderá su horario de servicio // Foto: Gobierno de la CDMX.

Ojo con esto, porque no importa la línea del MB, las estaciones que estarán cerradas serán en un horario de las 11:00 a las 17:00 horas.

Para la Línea 1 del MB las estaciones de Hamburgo, Reforma y Buena Vista estarán cerradas durante el desfile y habrá servicio de Indios Verdes a Plaza de la República y de Insurgentes al Caminero.

En la línea 3 no contará con servicio en las estaciones de Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas, contará con servicio temporal de Tenayuca a Buena Vista y de Cuauhtémoc a Pueblo Santa Cruz Atoyac.

Para el Metrobús de dos pisos se verá más afectado porque es el que pasa por todo Paseo de la Reforma y por ello no habrá servicio de Campo Marte a Hidalgo y solo contará con servicio de Glorieta Violeta a Indios Verdes.

La línea 4 del MB todavía está sujeta a cambios por movilizaciones sociales.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

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Apasionado por contar historias e informar sobre lo que sucede en el mundo. Amante del cine, el entretenimiento y las conversaciones que dejan algo para reflexionar. Creo que el humor y la verdad son herramientas...

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