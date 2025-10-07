Lo que necesitas saber: Ante la información que se ha difundido sobre casos de abuso entre miembros de la Flotilla Global Sumud, Greta Thunberg pide no desviar la atención: "Ésa no es la historia".

Israel están sacando de su territorio a todos los miembros de la Flotilla Global Sumud y ahora fue turno de los seis mexicanos. El sexteto no fue a parar al mismo destino de Greta Thunberg y la mayoría de la tripulación, sino a Jordania.

De Jordania serán repatriados a México

La Secretaría de Relaciona Exteriores (SRE) informa que los seis mexicanos detenidos por las fuerzas de Israel se encuentran en Jordania y, de allá, serán repatriados al nuestro país. Todo en compañía del embajador de México en Israel.

“Las y los connacionales fueron trasladados a Amán, Jordania”, señala la SRE sobre la situación de Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán.

Arlin Medrano, integrante Flotilla Global Sumud / Foto: @arlinmedrano_

Greta Thunberg pide no desviar la atención en casos de abuso: “Esa no es la historia”

Los seis mexicanos fueron detenidos la semana pasada, cuando la Flotilla Global Sumud que llevaría ayuda humanitaria a Gaza fue interceptada por las fuerzas de Israel. De ahí, pasaron varios días en instalaciones de las autoridades israelíes.

Según acusan los miembros de la Flotilla Global Sumud que llegaron a Grecia, en Israel se les maltrató física y mentalmente, siendo ejemplar el caso de la activista Greta Thunberg… sin embargo, ella ha preferido callar lo que pasó y enfocar los esfuerzos en denunciar lo que sucede en Gaza.

“Este es el último recurso. Es una vergüenza que esta misión tenga que existir. Podría hablar durante mucho, mucho tiempo sobre los malos tratos y abusos que sufrimos en prisión, créanme, pero esa no es la historia”.