Lo que necesitas saber: La Flotilla Global Sumud pretendía llegar a las costas de la franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria a la población. Un acto más simbólico que otra cosa, para visibilizar el genocidio que ejecuta Israel.

Se acabó esta historia… una parte: todos los integrantes de la flotilla Global Sumud están ya fuera del control de las fuerzas de Israel. Han sido deportados a Grecia y Eslovaquia, desde donde continúan con sus denuncias.

Ejército de Israel intercepta flotilla // X:@IsraelMFA (captura de pantalla).

Miembros de la Flotilla Global Sumud fueron enviados a Grecia y Eslovaquia

“Estos héroes defendieron a Gaza y el mundo los observa”, asegura la Flotilla Global Sumud en un breve mensaje en redes, en donde comunican el “status” de los 171 voluntarios que partieron en una misión humanitaria a Gaza.

El mensaje es acompañado con imágenes de los voluntarios… bueno, del personaje más mediático de todos ellos: la activista, Greta Thunberg.

Greta Thunberg / Foto: @GlobalSumud

Una vez que han podido hablar con medios, los integran tes de la Flotilla Global Sumud han reafirmado lo que se acusó en redes desde el momento de su detención: las fuerzas de Israel los sometieron a toda clase de abusos físicos, verbales y psicológicos (cosa que Israel ha negado, claro).

SRE asegura que dio acompañamiento a mexicanos detenidos

“Me golpearon desde que entramos al puerto hasta el final”, acusó el periodista italiano Saverio Tommasi, en declaración tomada por The Guardian. “A cualquiera que no mantuviera la vista baja lo castigaban con un golpe en la cabeza”.

Miembros de la Flotilla Global Sumud / Foto:@GlobalSumud

Sobre el estado de los mexicanos que formaron parte de la Flotilla Global Sumud Flotilla, horas antes de que se anunciara la deportación de todos los activistas, la Secretaría de Relaciones Internacionales aseguró que mantenía las gestiones con el gobierno de Israel para su repatriación.

La SRE “ha conversado con todas ellas y gestionado algunos medicamentos que requieren, a través de los canales diplomáticos”, aseguró la institución… aunque bueno, ahora se entiende que los mexicanos también ya se encuentran en territorio griego (o eslovaco).