A causa del brote de coronavirus que ya todo mundo conoce, la Secretaría de Salud organiza —desde hace varios días— una conferencia de prensa cada noche en Palacio Nacional. El evento de este viernes, 13 de marzo, fue particularmente importante… pero no porque dieran un sorpresivo anuncio o tuvieran alguna nueva recomendación, solamente se convirtió en una excelente oportunidad para terminar esta frenética semana con información oficial.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción, mejor conocido como “el señor que siempre explica el coronavirus”, confirmó que en México hay 26 casos confirmados. Esto quiere decir: once más que ayer.

Además, de acuerdo con el reporte presentado por la Secretaría de Salud, hay 105 casos sospechosos y —después de hacer las pruebas correspondientes— ya se logró descartar a 344 mexicanos que corrían riesgo de estar contagiados por esta enfermedad respiratoria que le está dando la vuelta al mundo.

¿Y los eventos públicos?

Ya sabemos, el coronavirus es uno de los temas que ha dominado la agenda pública… pero la discusión también se ha centrado en sus implicaciones en el mundo del espectáculo, específicamente la realización del Vive Latino en el Foro Sol de la Ciudad de México.

¿Qué va a pasar? Por el momento, los eventos públicos masivos de este fin de semana siguen en pie.

En una conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum, confirmó que no se cancelará ninguno de los eventos programados para estos días. “Algunas otras actividades, que no tienen impactos económicos, sí se van a suspender. El Vive Latino se mantiene porque aún estamos en la Fase 1, entonces no es necesaria la suspensión”, explicó la jefa de gobierno.

En el mismo mensaje aseguró que dará información actualizada todos los días.

Otro de los eventos que tenía a los fanáticos de la música con el Chucho en la boca, era la posible cancelación del festival Pa’l Norte en Monterrey, Nuevo León. En ese caso, la información oficial dice prácticamente lo mismo: actualmente se mantiene en pie, pero se estará revisando continuamente por si se necesita suspender.

¿Cómo va la situación en el mundo?

Mientras varios países —incluido Estados Unidos— hicieron oficial la declaración de emergencia, la situación técnica ha estado a cargo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta organismo de la ONU ha llevado un conteo diario de la situación en los 122 países y territorios que han confirmado al menos un caso.

De acuerdo con los datos actualizados, hay 132 mil 758 casos confirmados en el mundo entero.

Las cifras oficiales indican que 4 mil 955 personas han perdido la vida a causa del coronavirus. Sin embargo, es importante recordar que muchísimas personas se recuperan: de acuerdo con la Universidad Johns Hopikns van casi 70 mil personas recuperadas sin broncas.