A 4 meses de la fuga de 400 mil galones de agua contaminada con material radioactivo —tritio—, la empresa dueña de una planta de energía nuclear en Minnesota, Estados Unidos, apenas avisó de este accidente, que ha puesto en alerta a la población y ha levantado un montón de preguntas.

Sobre todo y precisamente por qué Xcel Energy —la dueña de la planta de energía nuclear en Monticello, Minnesota— no informó a los vecinos de este accidente en noviembre de 2022, cuando sucedió.

Foto: @rawsalerts

¿Por qué tardó tanto en avisar? Y, ¿cuáles son las consecuencias de la fuga y filtración de agua contaminada con material nuclear?

Lo que se sabe de la fuga de material radioactivo en una planta de Minnesota

Les contamos: el 22 de noviembre de 2022, la planta de energía nuclear de Monticello —una ciudad ubicada cerca del río Misisipi, en el condado de Wright, en Minnesota— registró una fuga de agua contaminada con tritio.

Fueron 400 mil galones que, ha dicho Xcel Energy, no salieron de los límites de esta planta ni se coló o detectó en el sistema de agua potable de la ciudad.

Foto: clui.org

Sin embargo, esta empresa no advirtió a la población de la fuga en su momento. ¿Por qué? Apenas en este marzo de 2023, Xcel Energy dio a conocer la fuga de agua contaminada con material radioactivo en la planta de Minnesota y en sus justificaciones explicó que no alertó a la gente porque no había riesgos por este derrame.

Lo que sí hizo, explicó, fue informar a los reguladores de Estados Unidos y los locales. A la Comisión Reguladora Nuclear Federal, que en noviembre publicó un avisó, peeeeero ni la empresa ni las agencias estatales informaron a la gente.

Y esto es lo que ha calado entre los/las habitantes de Minnesota y, en particular, de Monticello. ¿Por qué no avisaron, aún si no existían riesgos?

Ahora, lo que sabemos es que esta fuga sucedió en una tubería de agua que estaba entre un par de edificios de esta planta.

Y que la cantidad de agua contaminada filtrada podría llenar una alberca olímpica, al menos al 60 % de su capacidad.

La fuga con tritio, ¿un nuevo Chernóbil?

Al leer esta noticia es inevitable pensar en el desastre ambiental en la planta de energía nuclear en Chernóbil o recién en lo que pasó con el tren con material químico que descarriló en Ohio, Estados Unidos.

Pero, ¿qué tanto es el riesgo por esta fuga? De acuerdo con la Comisión Reguladora Nuclear Federal (NRC por sus siglas en inglés), durante y después de esta fuga de agua contaminada con material radioactivo, el accidente no representa riesgo para la salud de los vecinos de esta planta.

“Vista aérea de Diablo Canyon, la única planta nuclear operativa que queda en California, que se cerrará en 2024”. Foto: George Rose-Getty Images.

Lo mismo dice Xcel Energy. Aunque hasta el 19 de marzo de 2023, la NRC no respondía las preguntas de medios ni organizaciones ambientales para conocer más detalles.

Ahora, vámonos con el tritio. ¿Qué es? Es un isótopo radioactivo de hidrógeno —su símbolo es el T— y es un emisor puro de radiación beta débil.

De acuerdo con la NRC, el tritio no viaja muy lejos y, además, no puede penetrar la piel de las personas. Aún así, las preguntas de los vecinos no cesan, sobre todo porque la empresa ni las autoridades avisaron a tiempo, aún si no había riesgos.

(De hecho, la NRC dice que toooodo el mundo está expuesto a pequeñas cantidades de tritio en su vida cotidiana, porque se produce de manera natural en el medio ambiente… pero va de nuevo, la incertidumbre se quedó porque esta fuga era información pública que tenía que compartirse).

Por lo pronto, la limpieza en las instalaciones de esta planta en Minnesota continúa. Xcel Energy dice que llevan el 25% de agua contaminada con tritio recuperada y que los trabajos seguirán hasta 2024.