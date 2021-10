RFC para jóvenes va: Diputados aprueban Miscelánea Fiscal 2022

El RFC para mayores de 18 años y los cambios en la Ley del IVA y la Ley del ISR van, al menos en lo general, pues la Cámara de Diputados aprobó la Miscelánea Fiscal 2022 en medio del rechazo de la oposición.

Se supone que este martes 19 de octubre seguirá la discusión sobre la Miscelánea Fiscal 2022 en lo particular, ya viendo detalles de la aprobación en lo general. Pero así se puso la cosa en la Cámara de Diputados.

Diputados aprueban Miscelánea Fiscal 2022

La Miscelánea Fiscal 2022 se abrió paso con 260 votos a favor, 218 en contra y cero abstenciones.

Y lo que hicieron aquí los diputados y las diputadas fueron unos cambios a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos.

A destacar está que este dictamen no trae nuevos impuestos, peeeero —esto fue lo que peleó la oposición— tampoco trae estímulos fiscales para las empresas.

El RFC

Ooootra de las cosas que más han llamado la atención de la Miscelánea Fiscal 2022 es la inscripción de los y las jóvenes mayores de 18 años en el RFC (Registro Federal de Contribuyentes) aun y cuando no estén chambeando o formen parte de las actividades económicas del país.

Todo este rollo —el del RFC— viene dentro de los cambios en el Código Fiscal de la Federación, que ordena que las personas físicas mayores de edad deben tramitar su inscripción a este registro.

¿Y qué pasará con los y las jóvenes que aún no trabajan? Pues, según la Cámara de Diputados, la inscripción quedará en el rubro “sin actividad económica”, lo que eximirá a este grupo de presentar declaraciones de impuestos o el pago de contribuciones.

¿Habrá sanciones? Entre toda la discusión, Morena y aliados prometen que no habrá sanciones para quienes no tramiten el RFC, pero esto se tiene que ver reflejado en el Código Fiscal —que sí lo señala— y para eso hay que esperar si en la discusión de lo particular los diputados y las diputadas hacen los cambios (por AQUÍ puedes leer más sobre el alta de los y las jóvenes en el registro).

La Miscelánea Fiscal 2022 fija también un límite sobre la deducción de impuestos sobre donaciones.

Tasa 0 del IVA

Por cierto, en cuanto a los cambios a la Ley del IVA, estos determinan que la enajenación de productos relacionados con la alimentación humana y animal tiene tasa de 0% así como los cambios en el impuesto a productos de gestión menstrual.

El paquete económico

No está de más tener este dato: la Miscelánea Fiscal forma parte del paquete económico que presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para arrancar un ciclo anual.

Se trata de las estimaciones que Hacienda —la encargada de la distribución de los dineros en el gobierno Federal y para gasto público— para cada año: qué ingresos planea obtener y cómo distribuirá los recursos.

Este paquete está integrado por la Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la bendita Miscelánea Fiscal, que es más o menos la guía en el manejo de los impuestos tanto para autoridades como para personas físicas y morales.